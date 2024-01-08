هل تؤثر شهادات الـ27% على شهية المستثمرين فى الأسهم؟

باتت المنافسة شرسة بين الأوعية الاستثمارية المختلفة على جذب أموال المستثمرين ، وتضاربت الأراء حول جاذبية سوق المال الذى شهد إقبالاً كبيرًا من قبل المستثمرين الأفراد خلال عام 2023، ومدى تأثره بالشهادات البنكية الجديدة ذات عائد الـ27 و23.5% التى طرحها بنكا الأهلى ومصر الأسبوع الماضى.

قال محمود نجلة المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن الشهادات الجديدة بفوائد 27% ستؤثر على شهية المستثمرين بصناديق الاستثمار النقدية والدخل الثابت حيث يتجه المستثمرون إلى استثمار العوائد من الصناديق فى تلك الشهادات، فهناك العديد من المستثمرين الأفراد الذين كانوا بانتظار طرحها.

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وطرح بنكا الأهلى ومصر شهادات ادخار جديدة الخميس الماضى بنسبة عوائد 23.5% يصرف شهرياً أو27% تصرف بنهاية عمر الشهادة والتى تبلغ عامًا كأحد الأدوات التى تسعى الحكومة من خلالها لسحب السيولة من السوق.

وأوضح أن الإقبال على شهادات 27% لن يكون كبيرًا خاصة مع سلوك العملاء المتباين فالشهادات ذات العائد الكبير ليست جاذبة لكل العملاء عند الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على قيمة الأموال من التآكل، موضحًا أن الافراد قد يلجأوا لاسترداد أموالهم من الصناديق النقدية واستثمارها فى الشهادات الجديدة.

وأشار إلى أن كل وعاء استثمارى يناسب طبيعة مختلفة من المستثمرين، فشهادات البنوك ذات الفوائد المرتفعة يفضل الاستثمار بها شريحة معينة من الأفراد الذين لديهم فائض فى السيولة ولن يحتاجوا استخدامها لفترة زمنية فيتجهون لاستثمارها بالشهادات لضمان الحفاظ على قيمة أموالهم بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الذين لا يستهدفون تحقيق أرباح فوق أموالهم ويريدون دخلا شهريا يغطى تكلفة معيشتهم خاصة مع التضخم وارتفاع الأسعار.

وقال إن الأفراد ممن لديهم أقساط بموعد تحصيل شهرى يفضلون الاستثمار بالشهادات لسهولة وضمان تسديد قيمة القسط بموعده المستحق من خلال عوائد الشهادات، مشيرًا إلى أنه فى حالة تعثر المستثمر بها واحتياجه للأموال قبل موعد استحقاقها سوف يخسر جزءا من أمواله.

وشهد سوق المال العام الماضى انضمام نحو 385.6 ألف كود جديد من بينها 382 ألف كود للأفراد، فيما باتت جلسة التداول تشهد تعاملات يومية من 30 ألف عميل نشط.

وحققت البورصة المصرية، أداءً قياسيًا خلال عام 2023، أبرزها صعود المؤشر الرئيسى بنسبة تفوق 70%، وربح رأس المال السوقى أكثر من 700 مليار جنيه بما يعادل أكثر من ثلثى القيمة السوقية للشركات المدرجة.

واشار محمد فاروق مسعود العضو المنتدب بشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، إلى أن البورصة المصرية أكثر جاذبية من شهادات البنوك ذات الفائدة 27% خاصة مع زيادة الأسعار والتضخم الذى يتسارع وتيرته فى البلاد، موضحًا أن العائد الحقيقى من الشهادات البنكية لا يعوض قيمة التضخم.

وسجل معدل التضخم الأساسى فى البلاد نحو 35.9% على أساس سنوى فى نوفمبر الماضى.

وأضاف أنه بفضل توجه الأفراد مؤخرًا للاستثمار فى الأسهم سجلت البورصة أداء إيجابيًا خاصة فى ظل إقبال المستثمرين خاصة من الأفراد على الاستثمار فى الأسهم لحماية مدخراتهم فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وأشار مسعود إلى أن الأسهم أثبتت كفاءتها كوعاء استثمارى على مدار الأعوام السابقة، ولكن الفائدة من شهادات البنوك تتأثر مع نسبة التضخم وتعد فائدة سلبية.

وقال إن وسائل الاستثمار متنوعة ولكل منها الشريحة التى تستهدفها، فهناك شريحة من المستثمرين تفضل الشهادات ذات العائد الشهرى الثابت ولكن البورصة جاذبة لشرائح مختلفة من المستثمرين، مرجحًا أن أفضل سبل الاستثمار على الترتيب هى الاستثمار بالبورصة، العقارات، الذهب، الشهادات ذات العوائد المرتفعة.

وتوقعت راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ، أن يتجه المستثمرون الذين انتهت شهادتهم بعوائد 25% للاتجاه نحو الاستثمار فى الأسهم بعد انتهاء مدة هذه الشهادات بدءًا من الأسبوع الماضى، وخاصةً بعد أن شهد المؤشر الرئيسى صعوداً بنحو 70% خلال العام الماضى ومؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا بنحو 90%.

وأضافت حامد، أن الحكومة بالفعل استطاعت جمع الكثير من الأموال من الأفراد بطرحها للشهادات ذات العوائد 25%، لكن مع ارتفاع التضخم والذى بلغ 35.86% مقابل معدل العائد، ظهر معدل الفائدة الحقيقة بسالب 8.86% مما أدى لتآكل رؤوس الأموال.

وأشارت إلى أن طبيعة المستثمر فى الأسهم مختلفة كلياً عن المستثمر فى الشهادات، حيث أن الشهادات تستهدف بشكل أكبر كبار السن والذين خرجوا على المعاش مما يجعلهم يتجهون للوعاء الأقل مخاطرة وذو العوائد الربحية الثابتة، بينما يتجه الشباب نحو الاستثمار المخاطر بشكل أكبر.

وذكرت أن الذهب متذبذب خلال الآونة الأخيرة، حيث يصعد بشكل كبير ثم يتراجع بقوة مما يثير قلق المستثمرين، كما أن الاستثمار الأفضل للذهب هو الاستثمار طويل المدى.