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إسكان النواب: الحكومة تستهدف 50 مليار دولار سنويًا من الاستثمار الأجنبي

1/8/2024 11:24:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية تستهدف 50 مليار دولار سنويا من الاستثمار الأجنبي فى مصر.

وأكد الفيومي، أن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية سمحت للأجانب بالتملك لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

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وأوضح الفيومي، خلال حواره ببرنامج“على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن التعديلات سمحت للمستثمر بالحصول على الأراضي وفقا لمشروعه، كما أن المستثمر الأجنبي يمكن أن يحصل على أراضي زراعية بمساحات كبيرة.

وقال إن منطقة شبه جزيرة سيناء لا يسمح فيها بتملك الأجانب، متابعا أن سيناء ليس لها علاقة نهائيا بتعديلات قانون الأراضي الصحراوية.

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