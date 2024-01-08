إسكان النواب: الحكومة تستهدف 50 مليار دولار سنويًا من الاستثمار الأجنبي

MENAFN - Al-Borsa News) قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية تستهدف 50 مليار دولار سنويا من الاستثمار الأجنبي فى مصر.

وأكد الفيومي، أن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية سمحت للأجانب بالتملك لتشجيع الاستثمار الأجنبي.

موضوعاتالجدول الزمني لتسليم وحدات جنة“بيت الوطن” بمدينة 6 أكتوبر كيف يرى القطاع العقاري“وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري”؟ وزير الإسكان يُصدر 3 قرارات لإزالة مخالفات بعدد من المدن الجديدة

وأوضح الفيومي، خلال حواره ببرنامج“على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن التعديلات سمحت للمستثمر بالحصول على الأراضي وفقا لمشروعه، كما أن المستثمر الأجنبي يمكن أن يحصل على أراضي زراعية بمساحات كبيرة.

وقال إن منطقة شبه جزيرة سيناء لا يسمح فيها بتملك الأجانب، متابعا أن سيناء ليس لها علاقة نهائيا بتعديلات قانون الأراضي الصحراوية.