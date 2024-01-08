إسكان النواب: الحكومة تستهدف 50 مليار دولار سنويًا من الاستثمار الأجنبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية تستهدف 50 مليار دولار سنويا من الاستثمار الأجنبي فى مصر.
وأكد الفيومي، أن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية سمحت للأجانب بالتملك لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
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وأوضح الفيومي، خلال حواره ببرنامج“على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية“صدى البلد”، أن التعديلات سمحت للمستثمر بالحصول على الأراضي وفقا لمشروعه، كما أن المستثمر الأجنبي يمكن أن يحصل على أراضي زراعية بمساحات كبيرة.
وقال إن منطقة شبه جزيرة سيناء لا يسمح فيها بتملك الأجانب، متابعا أن سيناء ليس لها علاقة نهائيا بتعديلات قانون الأراضي الصحراوية.
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