4 شركات تتنافس للاستحواذ على مصنع ((سبيجيكو للأسمنت))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتنافس 4 شركات من جنسيات مختلفة على شراء مصنع الإسبانية المصرية للأسمنت ((سبيجيكو )) بالمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، إحدى المصانع التابعة لمجموعة سعدالدين للغازات.
قال محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن المجموعة تسعى خلال الفترة الحالية إلى التخارج من بعض القطاعات البعيدة عن النشاط الرئيسى للشركة وهو قطاع البترول والغازات.
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أضاف لـ“البورصة” أن الشركات التى تتنافس على شراء المصنع منها شركتان من منطقة الخليج تعملان فى مجال مواد البناء، وستحسم الصفقة بعد دراسة العروض المقدمة واختيار الأعلى سعرًا.
أشار إلى أن الشركة ضخت 30 مليون جنيه عام 2022 لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة المصنع، إلا أن القيود التى فرضتها الدولة على قطاع الأسمنت لم تمكن المصنع من استعادة العمل بكامل الطاقة الإنتاجية.
وقال إن المصنع يقع على مساحة 42 ألف متر مربع، باستثمارات مليار جنيه، ويضم مجموعة من خطوط الإنتاج والتعبئة والتلغيف بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا.
ومد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى يوليو الماضى، قرار خفض الطاقات الإنتاجية لـ23 شركة أسمنت عاملة فى السوق المحلى لمدة عام ينتهى فى 23 يوليو 2024.
وبدأت شركات إنتاج الأسمنت فى يوليو 2021 تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت بنسب تتراوح بين 30% و35% كحل لأزمة القطاع الذى شهد زيادة كبيرة فى المعروض.
وبلغ إنتاج مصر من الأسمنت خلال العام الماضى 45.8 مليون طن، فى حين تصل الطاقة الإنتاجية الفعلية للشركات إلى 82 مليون طن سنويًا، بينما حجم الاستهلاك المحلى 44.9 مليون طن، بحسب شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية.
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