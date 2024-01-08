4 شركات تتنافس للاستحواذ على مصنع ((سبيجيكو للأسمنت))

MENAFN - Al-Borsa News) تتنافس 4 شركات من جنسيات مختلفة على شراء مصنع الإسبانية المصرية للأسمنت ((سبيجيكو )) بالمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، إحدى المصانع التابعة لمجموعة سعدالدين للغازات.

قال محمد سعد الدين، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن المجموعة تسعى خلال الفترة الحالية إلى التخارج من بعض القطاعات البعيدة عن النشاط الرئيسى للشركة وهو قطاع البترول والغازات.

موضوعات“الحواج للزيوت الطبيعية” تضيف 3 خطوط إنتاج بـ 250 مليون جنيه 250 مليون دولار حصيلة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسياحة فى 10 شهور ((الرقابة المالية)) تبحث خفض تكاليف التداول بالبورصة

أضاف لـ“البورصة” أن الشركات التى تتنافس على شراء المصنع منها شركتان من منطقة الخليج تعملان فى مجال مواد البناء، وستحسم الصفقة بعد دراسة العروض المقدمة واختيار الأعلى سعرًا.

أشار إلى أن الشركة ضخت 30 مليون جنيه عام 2022 لزيادة الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة المصنع، إلا أن القيود التى فرضتها الدولة على قطاع الأسمنت لم تمكن المصنع من استعادة العمل بكامل الطاقة الإنتاجية.

وقال إن المصنع يقع على مساحة 42 ألف متر مربع، باستثمارات مليار جنيه، ويضم مجموعة من خطوط الإنتاج والتعبئة والتلغيف بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا.

ومد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى يوليو الماضى، قرار خفض الطاقات الإنتاجية لـ23 شركة أسمنت عاملة فى السوق المحلى لمدة عام ينتهى فى 23 يوليو 2024.

وبدأت شركات إنتاج الأسمنت فى يوليو 2021 تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت بنسب تتراوح بين 30% و35% كحل لأزمة القطاع الذى شهد زيادة كبيرة فى المعروض.

وبلغ إنتاج مصر من الأسمنت خلال العام الماضى 45.8 مليون طن، فى حين تصل الطاقة الإنتاجية الفعلية للشركات إلى 82 مليون طن سنويًا، بينما حجم الاستهلاك المحلى 44.9 مليون طن، بحسب شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية.