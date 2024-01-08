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تنمية التجارة يطرح 10 فرص استثمارية فى الربع الأول من العام الجارى

1/8/2024 11:24:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية طرح 10 فرص استثمارية قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى بعدة محافظات.

قال وليد سيف الدين نائب رئيس الجهاز لـ”البورصة”، إن الفرص التى سيتم طرحها تتنوع أنشطتها بين لوجستية وتجارية بمساحات مختلفة فى محافظات متعددة، مشيرًا إلى أنه تم التسويق الجيد لهذه الفرص بجانب عقد اجتماعات موسعة مع المستثمرين لمعرفة مطالبهم.

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أضاف أن الفرص تشمل فرصتين بمحافظة الشرقية بمساحات 35 و3.5 فدان و20 فدانًا بمحافظة المنيا و4.7 فدان بقنا و26 فدانا بمحافظة البحيرة و4.5 فدان بالسويس و14 فدانا بمحافظة الأقصر و100 فدان بالوادى الجديد و3 أفدنة بمحافظة الغربية و133 فدانًا بمحافظة بنى سويف.

أوضح سيف أن الطرح الجديد بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما قابلة للتجديد، مشيرًا إلى حرص الجهاز على تنوع محافظة الأراضى المعروضة.

تابع أن الاستثمارات تختلف من فرصة لأخرى وفقا للمساحة والنشاط مما يصعب تقديرها فى الوقت الحالى.

وأوصت دراسة صادرة عن مجلس الوزراء حول التوجهات الاقتصادية لمصر ضمن الفترة الرئاسية الجديدة بإنشاء مناطق لوجيستية جديدة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع فى نطاق المحافظات.

وقال إبرهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن الجهاز يستهدف طرح من 3 إلى 4 مخازن استراتيجية فى النصف الثانى من العام الحالى بمساحات تصل إلى 10 أفدنة للمخزن الواحد واستثمارات تتراوح بين 6 و8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه تم اختيار موقع بمحافظة الجيزة بينما جار اختيار موقعين آخرين بالصعيد والدلتا.

وقد أوصت الدراسة بإنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعى الغذائى من 8 إلى 9 أشهر، بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب 1.3 مليون متر مربع.

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