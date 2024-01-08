تنمية التجارة يطرح 10 فرص استثمارية فى الربع الأول من العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية طرح 10 فرص استثمارية قبل نهاية الربع الأول من العام الجارى بعدة محافظات.
قال وليد سيف الدين نائب رئيس الجهاز لـ”البورصة”، إن الفرص التى سيتم طرحها تتنوع أنشطتها بين لوجستية وتجارية بمساحات مختلفة فى محافظات متعددة، مشيرًا إلى أنه تم التسويق الجيد لهذه الفرص بجانب عقد اجتماعات موسعة مع المستثمرين لمعرفة مطالبهم.
موضوعات متعلقة
250 مليون دولار حصيلة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسياحة فى 10 شهور ((الرقابة المالية)) تبحث خفض تكاليف التداول بالبورصة 4 شركات تتنافس للاستحواذ على مصنع ((سبيجيكو للأسمنت))
أضاف أن الفرص تشمل فرصتين بمحافظة الشرقية بمساحات 35 و3.5 فدان و20 فدانًا بمحافظة المنيا و4.7 فدان بقنا و26 فدانا بمحافظة البحيرة و4.5 فدان بالسويس و14 فدانا بمحافظة الأقصر و100 فدان بالوادى الجديد و3 أفدنة بمحافظة الغربية و133 فدانًا بمحافظة بنى سويف.
أوضح سيف أن الطرح الجديد بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما قابلة للتجديد، مشيرًا إلى حرص الجهاز على تنوع محافظة الأراضى المعروضة.
تابع أن الاستثمارات تختلف من فرصة لأخرى وفقا للمساحة والنشاط مما يصعب تقديرها فى الوقت الحالى.
وأوصت دراسة صادرة عن مجلس الوزراء حول التوجهات الاقتصادية لمصر ضمن الفترة الرئاسية الجديدة بإنشاء مناطق لوجيستية جديدة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع فى نطاق المحافظات.
وقال إبرهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن الجهاز يستهدف طرح من 3 إلى 4 مخازن استراتيجية فى النصف الثانى من العام الحالى بمساحات تصل إلى 10 أفدنة للمخزن الواحد واستثمارات تتراوح بين 6 و8 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه تم اختيار موقع بمحافظة الجيزة بينما جار اختيار موقعين آخرين بالصعيد والدلتا.
وقد أوصت الدراسة بإنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعى الغذائى من 8 إلى 9 أشهر، بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب 1.3 مليون متر مربع.
MENAFN09012024000202011048ID1107698021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.