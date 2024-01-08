ستاتيستا: التضخم لا يعيق النمو فى سوق الغذاء المصرى

MENAFN - Al-Borsa News) بالرغم من التضخم الكبير فى أسعار الغذاء، إلا أن النمو فى سوق الغذاء المصرى من المتوقع أن يبلغ 197.64 مليار دولار عام 2024، مقابل 180.62 مليار دولار العام الجارى بنمو قدره 9.5%، وسيستمر النمو حتى 2028 ليبلغ 291.60 مليار دولار بنمو قدره 61.76%، وذلك بحسب بيانات شركة ستاتيستا لأبحاث السوق.

وارتفع معدل التضخم فى مصر على أساس سنوى 36.4% نهاية نوفمبر الماضى، وكان التضخم مدفوعاً بشكل كبير بالزيادة فى أسعار الغذاء، حيث ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 63.9% نهاية نوفمبر مقارنة بنوفمبر من العام الماضى.

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لكن توقع التقرير أن تشهد كافة القطاعات نمواً العام القادم.

وبحسب التقرير فإن النمو الأكبر سيكون فى مبيعات الخضروات، متوقعًا أن بلغ حجمها 22.44 مليار دولار عام 2024 مقابل 20.25 مليار دولار عام 2023 بنمو قدره 10.8%.

أضاف التقرير أن حجم مبيعات قطاع الخبز ومنتجات الحبوب حصل على نصيب من النمو، حيث سيبلغ 31.9 مليار دولار عام 2024 مقابل 28.84 مليار دولار عام 2023 بنمو قدره 10.61%.

وتابع أن قيمة مبيعات قطاع غذاء الأطفال ستبلغ 0.21 مليار دولار عام 2024 مقابل 0.19 مليار دولار عام 2023 بنمو قدره 10.5%.

بينما سيبلغ حجم سوق قطاع

اللحوم 28.2 مليار دولار عام 2024 مقابل 25.64 مليار دولار عام 2023 بنمو قدره 9.98%.

وسيبلغ حجم سوق قطاع الأسماك والمأكولات البحرية 14.02 مليار دولار عام 2024 مقابل 12.75 مليار دولار عام 2023 بنمو قدره 9.96%.

وذكر أن حجم سوق قطاع البيض ومنتجات الألبان سيبلغ 24.3 مليار دولار عام 2024 مقابل 22.11 مليار دولار عام 2023 بنمو قدره 9.9%.

وقدًر أن مبيعات التوابل والصلصات ستبلغ 3.8 مليار دولار عام 2024 مقابل 3.46 مليار دولار عام 2023 بنمو قدره 9.82%.

وأوضح أن مبيعات الفواكة والمكسرات سيبلغ 17.6 مليار دولار عام 2024 مقابل 16 مليار دولار عام 2023 بنمو قدره 9.5%.

وذكر أن سوق قطاع الزيوت والدهون بلغ 4.93 مليار دولار عام 2024 مقابل 4.55 مليار دولار عام 2023 بنمو قدره 8.35%.

وكشف أن قطاع الطعام سهل التحضير حصل على نصيب من النمو، حيث سيبلغ حجم سوقه 9.64 مليار دولار عام 2024 مقابل 8.9 مليار دولار عام 2023 بنمو قدره 8.3%

وأشار أن حجم سوق قطاع طعام الحيوانات الأليفة سيبلغ 0.13 مليار دولار عام 2024 مقابل 0.12 مليار دولار عام 2023 بنمو قدره 8.3%.

وكان قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة أبطأ القطاعات نمواً، حيث سيبلغ حجم القطاع 37.4 مليار دولار عام 2024 مقابل 34.6 مليار دولار عام 2023 بنمو قدره 8.1%