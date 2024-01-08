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((الرقابة المالية)) تبحث خفض تكاليف التداول بالبورصة

1/8/2024 11:24:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تسعى الهيئة العامة لـ”الرقابة المالية” لتخفيف أعباء التكاليف عن المتعاملين بالبورصة المصرية، وشهدت الأيام الأخيرة نقاشات مطولة مع أطراف السوق المختلفة لتنفيذ المستهدف، خاصة بعد تداول سندات وأذون الخزانة بالبورصة منذ نهاية العام الماضى.

وبحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة” انعقد أمس الاثنين اجتماعًا بين الهيئة وأمناء الحفظ بالبورصة المصرية، ناقش مقترحات خفض التكاليف على المتعاملين والبنود الموجودة ضمن فواتير عملاء شركة السمسرة، لضمان استمرار جاذبية السوق مع عدم تكبد أمناء الحفظ لأعباء إضافية.

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ويعد أمين الحفظ، أحد البنوك أو الشركات التى تتعامل بنظام الشراء بالهامش، والمرخص لها من قبل الهيئة العامة لسوق المال والحاصلة على دورة تدريبية من قبل شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى لفتح وإدارة حسابات جارية للأوراق المالية.

وأكدت المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها، أن أبرز البنود التى طالبت الهيئة أمناء الحفظ بتخفيضها أو إلغائها خلال الفترة المقبلة، مصاريف الحيازة التى تتلقاها الشركات مقابل حيازة الأوراق المالية من خلال السحب التدريجى للأوراق المالية المادية المتداولة بالسوق.

كما ناقشت الهيئة مع الحضور إمكانية تخفيض عمولة المخاطر التى تخص أمناء الحفظ، حيث شهد الاجتماع مناقشة التخفيض أو ضم التكلفة بعد تخفيضها لبنود أخرى من بنود العمولات التى تتقاضاها الشركات.

وطالبت الهيئة الحضور بصياغة مقترحات للعمولات التى يتقاضاها أمناء الحفظ على أن تتم مناقشتها خلال اجتماع قادم، ستعرض الهيئة به نموذج عقد استرشادى يوضح كيفية احتساب عمولات عمليات الشراء بالهامش والتعاملات بالسندات وأذون الخزانة.

وتشمل بنود العمولات ما تتقاضاه البورصة المصرية من مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التى تتم على الأوراق المالية المقيدة بها بواقع عشرة فى المائة ألف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

كما تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التى تتم بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد فى الألف من قيمة كل عملية.

وخفضت الحكومة فى سبتمبر الماضى عمولة مقابل الخدمات بمعدل 50% للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى وكذلك الخاصة بأذون الخزانة المتداولة بالبورصة المصرية.

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