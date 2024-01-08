250 مليون دولار حصيلة ضريبة القيمة المضافة بالعملة الأجنبية للسياحة فى 10 شهور

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت وزارة المالية أكثر من 250 مليون دولار ضريبة قيمة مضافة من الشركات السياحية خلال 10 أشهر وفقًا لمصادر حكومية.

وأضافت المصادر لـ”البورصة” أن بعض الشركات السياحية بدأت بالفعل توريد الضريبة بالعملة الأجنبية منذ مارس الماضى.

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وذكرت أن التوريد بالعملة الأجنبية لم يكن إلزاميًا ولا يمكن بناء المستهدفات خلال الفترة المقبلة عليه، وأن الحصيلة المتوقعة ستضح خلال الفترة المقبلة بعد أن ألزمت“المالية” الشركات التى تستقبل قيمة الخدمات بالعملة الأجنبية سداد الضريبة بذات العمل.

وأصدرت“المالية” فى وقت سابق قرارًا بتحصيل ضريبة القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية التى تم بها سداد قيمة السلعة أو مقابل الخدمة، بحيث لا يسرى القرار على عمليات الاستيراد بل يقتصر فقط على السلع والخدمات التى يُدفع ثمنها أو مقابلها بالعملة الأجنبية للجهات المرخص لها بالتعامل بهذه مثل الخدمات السياحية للأجانب، ويتم خصم قيمة الضريبة المسددة على المشتريات من قيمة الضريبة المحصلة بالعملة الأجنبية.

كما أوضح القرار بأنه يجوز أداء الضريبة بالجنيه المصرى متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوى أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالى لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.

جدير بالذكر أن“المالية” تدرس تحصيل القيمة المضافة بالعملة الأجنبية فى إحدى خدمات شركات قناة السويس وفقا لتصريحات محمد معيط وزير المالية لـ”البورصة” فى وقت سابق.