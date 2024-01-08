((الدرينى وشركاؤه)) يبرم 30 صفقة توريق بنحو 2.2 مليار دولار خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أبرم مكتب الدرينى وشركاؤه للاستشارات القانونية أكثر من 30 صفقة سندات توريق بقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار دولار فى سوق الصفقات المصرية خلال عام 2023.

وتنوعت إصدارات سندات التوريق لصالح شركات التطوير العقارى ومقدمى خدمات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، فضلاً عن جهات أخرى تعمل فى مجال التمويل الاستهلاكى بالإضافة إلى شركات الاتصالات، وأخرى تعمل فى قطاع الاغذية والمشروبات.

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وقالت إيمان رؤوف، الشريك ورئيس قسم سوق رأس المال والخدمات المالية، إن المكتب لعب دور محورى فى إدارة العديد من الصفقات وإظهار كفائة وخبرة عالية فى إتمام الصفقات المعقدة، مما عزز من دوره قى قطاع أسواق المال.

وأنهى المكتب عدد من الصفقات الكبرى خلال العام أبرزها برنامج سندات التوريق البالغ قيمته 30 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وإصدار شركة بى تك للتجارة والتوزيع والذى اقتربت قيمته من المليار جنيه، وإصدار لشركة جى بى ليس التابعة لجى بى كابيتال بقيمة تصل إلى 1.8 مليار جنيه.

كما قدم الاستشارات لشركة بداية للتمويل العقارى فى إصدار بقيمة 800 مليون جنيه، وعدد من الإصدارات لصالح شركات أور كابيتال فى مختلف الأنشطة المالية تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات جنيه، وإصدار لصالح الأهلى للتأجير التمويلى بنحو 1.1 مليار جنيه، وإصدارين لصالح شركتى وان فاينانس ودرايف للتمويل يتجاوز قيمة كلاً منهما نحو 600 مليون جنيه.