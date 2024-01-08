((الدرينى وشركاؤه)) يبرم 30 صفقة توريق بنحو 2.2 مليار دولار خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أبرم مكتب الدرينى وشركاؤه للاستشارات القانونية أكثر من 30 صفقة سندات توريق بقيمة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار دولار فى سوق الصفقات المصرية خلال عام 2023.
وتنوعت إصدارات سندات التوريق لصالح شركات التطوير العقارى ومقدمى خدمات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، فضلاً عن جهات أخرى تعمل فى مجال التمويل الاستهلاكى بالإضافة إلى شركات الاتصالات، وأخرى تعمل فى قطاع الاغذية والمشروبات.
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وقالت إيمان رؤوف، الشريك ورئيس قسم سوق رأس المال والخدمات المالية، إن المكتب لعب دور محورى فى إدارة العديد من الصفقات وإظهار كفائة وخبرة عالية فى إتمام الصفقات المعقدة، مما عزز من دوره قى قطاع أسواق المال.
وأنهى المكتب عدد من الصفقات الكبرى خلال العام أبرزها برنامج سندات التوريق البالغ قيمته 30 مليار جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وإصدار شركة بى تك للتجارة والتوزيع والذى اقتربت قيمته من المليار جنيه، وإصدار لشركة جى بى ليس التابعة لجى بى كابيتال بقيمة تصل إلى 1.8 مليار جنيه.
كما قدم الاستشارات لشركة بداية للتمويل العقارى فى إصدار بقيمة 800 مليون جنيه، وعدد من الإصدارات لصالح شركات أور كابيتال فى مختلف الأنشطة المالية تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات جنيه، وإصدار لصالح الأهلى للتأجير التمويلى بنحو 1.1 مليار جنيه، وإصدارين لصالح شركتى وان فاينانس ودرايف للتمويل يتجاوز قيمة كلاً منهما نحو 600 مليون جنيه.
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