الحواج للزيوت الطبيعية تضيف 3 خطوط إنتاج بـ 250 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال جمعة خضر، المدير التنفيذى لمصنع الحواج لاستخلاص الزيوت الطبيعية ومستحضرات التجميل ، إن الشركة تستهدف إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة باستثمارات 250 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى.
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أضاف“البورصة” أن الخطوط سترفع الطاقة الإنتاجية إلى 15 مليون عبوة مقابل 12 مليون عبوة سنويًا.
لفت إلى أن الشركة تصدر 150 صنفًا إلى 22 دولة، أبرزها نيجيريا، والسودان، وتونس، وفرنسا، وألمانيا، وأمريكا والإمارات، والكويت، وتستهدف الشركة إلى زيادة حصة دول الخليج بنسبة 20%.
أشار إلى أن الشركة حققت 170 مليون جنيه مبيعات خلال العام الماضى، ومن المرتقب زياداتها إلى 250 مليونا بنهاية العام الحالى.
لفت إلى أن الشركة أضافت 3 خطوط إنتاج العام الماضى، بمكون محلى 50% وتعتمد على الخامات المحلية والمواد الأولية اللازمة للصناعة وعبوات تعبئة وتغليف وبعض المواد التى تدخل فى استخلاص الزيوت.
أشار إلى أن ارتفاع أسعار الزيوت جاء متأثرًا بصعود الأسعار العالمية، الناتجة عن الأزمات والحروب التى عرقلة سلاسل الإمداد وأثرت على تكاليف الشحن والتأمين.
أوضح، أن خطة الشركة للتوسع جاءت بسبب مناخ مصر الجيد للاستثمار، وسوقها الاستهلاكى الكبير، حيث تعد من الدول الغنية بالبذور الطبيعية والتى يستخرج منها زيت حبة البركة وزيت السمسم واللوز، ومياه الورد لتجميل وعلاج البشرة والجلد.
لفت إلى أن حملات المقاطعة أفادت المنتج المحلى ساهمت فى زيادة مبيعات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضى، مطالبا المستهلكين باستمرار دعم الصناعة المحلية، لخفض معدلات التضخم المرتفعة.
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