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الحواج للزيوت الطبيعية تضيف 3 خطوط إنتاج بـ 250 مليون جنيه

1/8/2024 11:24:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News)

قال جمعة خضر، المدير التنفيذى لمصنع الحواج لاستخلاص الزيوت الطبيعية ومستحضرات التجميل ، إن الشركة تستهدف إضافة 3 خطوط إنتاج جديدة باستثمارات 250 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى.

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أضاف“البورصة” أن الخطوط سترفع الطاقة الإنتاجية إلى 15 مليون عبوة مقابل 12 مليون عبوة سنويًا.

لفت إلى أن الشركة تصدر 150 صنفًا إلى 22 دولة، أبرزها نيجيريا، والسودان، وتونس، وفرنسا، وألمانيا، وأمريكا والإمارات، والكويت، وتستهدف الشركة إلى زيادة حصة دول الخليج بنسبة 20%.

أشار إلى أن الشركة حققت 170 مليون جنيه مبيعات خلال العام الماضى، ومن المرتقب زياداتها إلى 250 مليونا بنهاية العام الحالى.

لفت إلى أن الشركة أضافت 3 خطوط إنتاج العام الماضى، بمكون محلى 50% وتعتمد على الخامات المحلية والمواد الأولية اللازمة للصناعة وعبوات تعبئة وتغليف وبعض المواد التى تدخل فى استخلاص الزيوت.

أشار إلى أن ارتفاع أسعار الزيوت جاء متأثرًا بصعود الأسعار العالمية، الناتجة عن الأزمات والحروب التى عرقلة سلاسل الإمداد وأثرت على تكاليف الشحن والتأمين.

أوضح، أن خطة الشركة للتوسع جاءت بسبب مناخ مصر الجيد للاستثمار، وسوقها الاستهلاكى الكبير، حيث تعد من الدول الغنية بالبذور الطبيعية والتى يستخرج منها زيت حبة البركة وزيت السمسم واللوز، ومياه الورد لتجميل وعلاج البشرة والجلد.

لفت إلى أن حملات المقاطعة أفادت المنتج المحلى ساهمت فى زيادة مبيعات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضى، مطالبا المستهلكين باستمرار دعم الصناعة المحلية، لخفض معدلات التضخم المرتفعة.


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