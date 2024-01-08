الذهب ينهي تعاملات اليوم على تراجع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت أسعار الذهب عند تعاملات اليوم الإثنين، على تراجع ،ليواصل خسائره.
و انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.8% أو 16.3 دولار عند 2033.5 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ 13 ديسمبر الماضي، بعد أن لامست 2022.7 دولار خلال التداولات.
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فيما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 102.24 نقطة.
ويبحث المستثمرون في الوقت الحالي عن أدلة حول مسار السياسة النقدية من قبل الفدرالي الفترة المقبلة، وعن موعد بدء خفض معدلات الفائدة.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107698015
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