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الذهب ينهي تعاملات اليوم على تراجع

1/8/2024 11:24:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أنهت أسعار الذهب عند تعاملات اليوم الإثنين، على تراجع ،ليواصل خسائره.

و انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.8% أو 16.3 دولار عند 2033.5 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ 13 ديسمبر الماضي، بعد أن لامست 2022.7 دولار خلال التداولات.

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فيما تراجعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 102.24 نقطة.

ويبحث المستثمرون في الوقت الحالي عن أدلة حول مسار السياسة النقدية من قبل الفدرالي الفترة المقبلة، وعن موعد بدء خفض معدلات الفائدة.

المصدر:

MENAFN09012024000202011048ID1107698015

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