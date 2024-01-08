تراجع كبير لأسعار النفط عند إغلاق تعاملات اليوم

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي عند إغلاق تعاملات اليوم بنسبة 4% بعد أن خفضت السعودية أسعارها، مما أثار تجدد المخاوف من فائض المعروض في السوق في نفس الوقت الذي يضعف فيه الطلب.

وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر فبراير 3.04 دولار، أو 4.12%، لتستقر عند 70.77 دولار للبرميل.

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وتراجعت عقود برنت الآجلة لشهر مارس 2.64 دولار، أو 3.35%، لتبلغ عند التسوية 76.12 دولار للبرميل.

وتأتي عمليات البيع بعد أن خفضت شركة أرامكو السعودية يوم الأحد بشكل حاد سعر الخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين بمقدار 2 دولار للبرميل.

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