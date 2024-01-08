تراجع كبير لأسعار النفط عند إغلاق تعاملات اليوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي عند إغلاق تعاملات اليوم بنسبة 4% بعد أن خفضت السعودية أسعارها، مما أثار تجدد المخاوف من فائض المعروض في السوق في نفس الوقت الذي يضعف فيه الطلب.
وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر فبراير 3.04 دولار، أو 4.12%، لتستقر عند 70.77 دولار للبرميل.
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وتراجعت عقود برنت الآجلة لشهر مارس 2.64 دولار، أو 3.35%، لتبلغ عند التسوية 76.12 دولار للبرميل.
وتأتي عمليات البيع بعد أن خفضت شركة أرامكو السعودية يوم الأحد بشكل حاد سعر الخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين بمقدار 2 دولار للبرميل.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107698014
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