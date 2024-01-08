السلع التموينية تعلن عن ممارسة لشراء القمح المستورد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية ،موضحة أن الشحن في الفترة من 29 فبراير إلى 11 مارس 2024 و/أو من 12 إلى 22 مارس 2024
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وأضافت يجب أن تقدم اسعار العروض FOB على اساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوم.
وذكرت أن المفاضلة تتم بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة(يجب إلتزام المورد بتقديم السعرين).
لافتة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت غدا الثلاثاء.
المصدر:
MENAFN09012024000202011048ID1107698013
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