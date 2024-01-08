السلع التموينية تعلن عن ممارسة لشراء القمح المستورد

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية ،موضحة أن الشحن في الفترة من 29 فبراير إلى 11 مارس 2024 و/أو من 12 إلى 22 مارس 2024

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وأضافت يجب أن تقدم اسعار العروض FOB على اساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوم.

وذكرت أن المفاضلة تتم بين السعرين بما يحقق مصلحة الهيئة(يجب إلتزام المورد بتقديم السعرين).

لافتة إلى أن جلسة فض المظاريف والبت غدا الثلاثاء.

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