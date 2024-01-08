محمد العربيد 2023 عام تعزيز الاستدامة الشاملة في بيتك



برامج ومبادرات البنك تعتبر الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي المحلي

توقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتبادل الخبرات في الاستدامة

شراكات إستراتيجية مع جهات محلية وعالمية للحفاظ على البيئة

حصد العديد من الجوائز العالمية تقديراً لجهوده في الاستدامة مشاركة فاعلة لـ «بيتك» في فعاليات مؤتمر المناخ COP28

كان عام 2023 حافلا بالإنجازات غير المسبوقة في مجال الاستدامة بالنسبة لبيت التمويل الكويتي «بيتك»، والتي تمثلت بإطلاق برامج نوعية ومبادرات مبتكرة هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الكويت.ويستند «بيتك» في استراتيجيته للاستدامة إلى إرثه الطويل في التمويل الإسلامي المستدام ودوره كأكبر بنك في الكويت وثاني أكبر مؤسسة مالية إسلامية في العالم وشبكته الواسعة التي تربط كل القارات تقريبا.خلال 2023، ركز البنك في استراتيجيته للاستدامة على أن تكون شاملة ومتنوعة لتلبية توقعات أصحاب المصلحة ومطالب السوق. وحرص البنك على أن تكون اللوائح والمعايير التي يسير عليها فيما يتعلق بمفهوم الاستدامة متوافقة مع المعايير العالمية ومع أهداف التنمية المستدامة.وقال محمد العربيد، المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في «بيتك»، إنه «انطلاقا من الاستثمار المسؤول اجتماعيا، واصل «بيتك» جهوده في الاستدامة وتعزيز منتجات التمويل الأخضر سواء على مستوى الأفراد أو الشركات. ولعب أيضا دورا مهما في الاستدامة عبر ربط تعاملاته المالية مع الاستدامة من خلال إطلاق بطاقات ذكية مصنوعة بنسبة 85.5% من مواد بلاستيكية معاد تدويرها بمواصفات عالمية حسب معايير الاستدامة البيئية».وأكد العربيد أن أهمية استراتيجية الاستدامة تكمن في كونها وسيلة لتعزيز الربحية والنمو وزيادة كفاءة الأداء وتلبية لاتجاهات السوق واحتياجات العملاء المتغيرة وترسيخ مكانة «بيتك» كمؤسسة مالية إسلامية عالمية رائدة.(Keep it Green)وأضاف العربيد أنه تحت مظلة مبادرة (Keep it Green) التي أطلقها «بيتك» لضم كل جهوده وحملاته في إطار الاستدامة ومراعاة معايير الحوكمة والبيئة، واصل البنك شراكاته الاستراتيجية مع جهات حكومية وخاصة عدة. ودعم «بيتك» وشارك في العديد من الأنشطة المتعلقة في مجال البيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى مثل مشاركة المركز العلمي في عدد من المبادرات وورش العمل البيئية، إلى جانب أكثر من مبادرة خاصة بحماية البيئة من ضمنها تنظيف الشواطئ، والتشجير بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة في بعض المحميات الكويتية، وحملة أخرى أطلقها البنك تحت مظلة (Keep it Green) حول إعادة تدوير قناني البلاستيك.بالإضافة إلى ذلك، شارك «بيتك» في هاكثون التغير المناخي الذي نظمته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) لمناقشة التحديات العالمية المرتبطة بالتغير المناخي والمواضيع المهمة المتعلقة بالآثار البيئية والاستدامة ودعم الجهود المتعلقة بالحفاظ على البيئة.رعاية الكوادرلا تقتصر جهود «بيتك» في الاستدامة على البيئة فحسب، إذ استثمر البنك في الكوادر الشابة عن طريق برنامج فرصة لتدريب وتطوير مهارات الشباب، ووسع من الشمول المالي للخدمات المالية، وعزز تمكين المرأة، ووقع «بيتك» اتفاقية مبادئ تمكين المرأة (WEPs) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث قطع «بيتك» شوطا كبيرا في هذا المجال حتى أصبحت المرأة تحتل مكانة مميزة في مختلف إدارات البنك.وعلى صعيد متصل، وقع «بيتك» مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف تعزيز انسجام أعمال «بيتك» مع أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمن التعاون مع الـ (UNDP)، تم تنظيم برنامج تدريبي للإدارة التنفيذية في «بيتك» بهدف تطوير مهارات الاستدامة وزيادة الوعي بالاستدامة داخل المؤسسة. ويقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم الفني لتسهيل الاستثمارات التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال أدوات رئيسية كأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ومعايير تأثيرها، وإطار عمل الصكوك الخضراء.وأكد العربيد في هذا الصدد أن «بيتك» يمضي قدما في جهود التمويل الأخضر من خلال توفير المزايا المالية والفنية للمبادرات التي تأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية وتخفيف انبعاثات الكربون.الشمول الماليوأوضح العربيد أن جهود الاستدامة في «بيتك» تستند إلى استراتيجيته للتحول الرقمي المتمثلة بتبني الذكاء الاصطناعي والتعاون مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech) في المنتجات والخدمات وتطوير البنية التحتية من الأنظمة والبرامج الذكية المرنة الداعمة والأساسية، بما يمنح العملاء تجربة مصرفية سهلة.ومن بين الخدمات الرقمية التي أطلقها «بيتك» في 2023 في مجال تعزيز الاستدامة: بنك تم الرقمي، وهو أول بنك رقمي موافق للشريعة في الكويت، ومنصة زاهب الرقمية للتجار وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة، وخدمات جديدة في السداد والدفع الإلكتروني، وفتح الحسابات الكترونيا، وإصدار بطاقات بمزايا فريدة، وتطوير أداء الأجهزة في مجالات جديدة مثل الطباعة الفورية للبطاقات وشراء وبيع الذهب، وإجراء معاملات كثيرة دون زيارة الفرع. كما يعتبر «بيتك» أول بنك في الكويت يطلق جهاز D-POS المتنقل لفتح الحسابات المصرفية بشكل فوري.وتأكيدا على نجاح استدامة الجهود الرقمية، نفذ عملاء «بيتك» حتى نهاية الربع الثالث من 2023 نحو 152 مليون عملية مصرفية رقمية عبر KFHonline على الموبايل والموقع الالكتروني، بنسبة نمو بلغت نحو 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.رعاية ذوي الاحتياجات الخاصةمن جانب آخر، أطلق «بيتك» النسخة الثالثة من برنامج رعاية طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة المصمم بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين. ويعتبر «بيتك» السباق في هذه الخطوة، حيث أطلق النسخة الأولى على مستوى القطاع المصرفي في الكويت قبل ثلاث سنوات لإتاحة الفرصة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة للاندماج مع المجتمع وتعلم مهارات جديدة واكتساب خبرات من خلال الاحتكاك المباشر مع الموظفين أو العملاء.ويعتبر البرنامج جزءا من جهود «بيتك» في الاستدامة لدمج وشمول ذوي الاحتياجات الخاصة في الخدمات المالية وإتاحة الفرص الوظيفية التي تناسب إمكاناتهم.التمويل الأخضرأطلق «بيتك» حملة تمويل شخصي للمواطنين أصحاب قسائم السكن الخاص، هي الأولى من نوعها على مستوى السوق الكويتي، تحت عنوان «التمويل المستدام للمنتجات الخضراء»، توفر كل احتياجات العملاء لبناء السكن الخاص من المنتجات الخضراء المستدامة (إسكانية واستهلاكية). وتساهم الحملة في المحافظة على الموارد الطبيعية والطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة.وأكد العربيد أن مثل هذه المبادرات تتماشى مع توجهات «بيتك» نحو قيادة التعاملات المالية نحو تعزيز عناصر الاستدامة والبيئة السليمة.مؤتمر المناخ COP28وشارك «بيتك» في فعاليات قمة COP28 الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، التي استضافتها مؤخرا دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة نحو 70 ألف شخص من 198 دولة.وقال العربيد إن «بيتك» تواجد في المنطقة الخضراء من خلال جناح خاص وشارك بالعديد من الفعاليات بضمن إطار التزامه بدعم المبادرات الخاصة بالاستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز دور التمويل الأخضر في الاستدامة.وعلى هامش مشاركته، نظم «بيتك» بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، سلسلة «COP-Talk» والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والجهود التعاونية بشأن تغير المناخ والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مع التركيز بشكل خاص على دور القطاع الخاص والتمويل الأخضر في دعم أجندة الأمم المتحدة 2030، إضافة إلى ذلك تهدف سلسلة المناقشات إلى تسليط الضوء على مساهمة مبادئ التمويل الإسلامي في أهداف الاستدامة العالمية والمواءمة معها.جوائز عالميةنجح «بيتك» في تتويج جهوده في الاستدامة خلال 2023 بحصد العديد من الجوائز، منها: جائزة «أفضل بنك إسلامي في معايير الاستدامة في العالم» لعام 2023 من مجلة يوروموني العالمية الرائدة في عالم المال والأعمال، تقديرا لإسهامات البنك وجهوده الواضحة في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في كافة أعماله وأنشطته المصرفية.وحصل على جائزة «الاستدامة» على مستوى الشرق الأوسط من مجلة «إيميا فاينانس»، وجائزة أفضل بنك في الكويت للتمويل المستدام من المجلة العالمية المرموقة «غلوبل فاينانس».وقال العربيد إن هذه التقديرات من قبل المجلات العالمية المتخصصة أو حتى من قبل مؤشرات قياس الأداء العالمية الخاصة بالاستدامة، تعكس، بلا شك، نجاح جهود الاستثمار والدعم التي يوليها «بيتك» لتعزيز مفهوم الاستدامة داخل المؤسسة وخارجها.إستراتيجية الاستدامة لـ «بيتك»يلتزم «بيتك» بتقديم أعلى مستويات الجودة من المنتجات المصرفية الشاملة والتميز في الخدمة، وتحقيق عوائد إيجابية لجميع أصحاب المصالح. ويلتزم بمعالجة وتلبية الاحتياجات المتزايدة لأصحاب المصالح، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها في الخدمات والمنتجات والعمليات. فضلا عن ذلك، يعمل «بيتك» وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية في سعيه نحو تحقيق النمو المالي، وتطوير الخدمات المصرفية، ومعالجة المخاطر واقتناص الفرص. وتغطي استراتيجية البنك للاستدامة أكثر من 62 هدفا اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا وأهدافا متعلقة بالحوكمة، من بينها:البعد الاقتصادي: الريادة العالمية في التمويل الإسلامي.البعد الاجتماعي: تأثير إيجابي على جميع أصحاب المصالح.البعد البيئي: منتجات وعمليات خضراء.الحوكمة: حوكمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.يتم تحديد الأهداف الاستراتيجية على مستوى التنفيذ لمعالجة وتعزيز الممارسات المطلوبة من خلال البيانات المالية والعملاء والعمليات الداخلية والقدرات البشرية والتنظيمية.شراكات إستراتيجيةنظم «بيتك» بالتعاون مع جمعية السدو الكويتية «بيت السدو» برنامج «المرح مع النسيج» الذي تم تخصيصه لعملاء «بيتي» للأطفال، ويهدف إلى تشجيع الأطفال على المحافظة على البيئة والتعامل مع مواد معاد تدويرها بالكامل وذلك تحت مظلة مبادرة (Keep it Green). كما أعلن «بيتك» عن شراكة استراتيجية مع المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للتعاون في مجال المحافظة على البيئة والاستدامة، حيث ستشهد هذه الشراكة العديد من المبادرات والفعاليات والأنشطة التي من شأنها أن تحافظ على البيئة بمختلف الوسائل.مشاركات بيئيةشارك فريق «بيتك» التطوعي فريق «نزرعها ونحميها» في فاعلية زراعة النباتات الفطرية والبيئية في محمية اللياح التابعة لمعهد الأبحاث العلمية الكويتي بهدف زيادة الوعي البيئي وحماية البيئة، كما تعاون «بيتك» مع جامعة الكويت في تحدي ريادة الأعمال الخضراء الذي يهدف إلى تعزيز الأعمال التجارية الصديقة للبيئة.وواصل «بيتك» دعمه لمشاريع تخرج طلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في معرض التصميم الهندسي، وأطلق جائزة «الاستدامة البيئية» لأفضل المشاريع الهندسية المهتمة بالبيئة والاستدامة. وتعتبر الجائزة امتدادا لسلسلة من المبادرات التي تهتم بالاستدامة ضمن استراتيجية الاستدامة المتكاملة، وضمن إطار حملة (Keep it Green).