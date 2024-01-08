%3 4 نموا متوقعا للناتج المحلي غير النفطي خلال 2024



وفقاً لاتفاق «أوپيك+».. الكويت تُخفض إنتاجها إلى 2.41 مليون برميل في الربع الأول من 2024 استمرار الدور الضخم الذي يلعبه القطاع النفطي في الاقتصاد.. يسهم بنسبة 52% من الناتج المحلي



قال تحليل اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني إن الإدارة المركزية للإحصاء قامت وبعد انقطاع دام لفترة طويلة، بنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للكويت حتى الربع الثاني من عام 2023.

وكما كان متوقعا، انكمش النمو الاقتصادي الحقيقي بما نسبته -1.3% على أساس سنوي نتيجة الأثر السلبي الناجم عن خفض الأوپيك لحصص الإنتاج. من جهة أخرى، تحسن النمو غير النفطي بعد تسجيله لعدة قراءات سلبية على أساس ربع سنوي نظرا لظهور بيانات أخرى أكثر تفاؤلا، إلا انه بقي ضعيفا بصورة مخيبة للآمال.

كما صدرت تلك البيانات مصحوبة بمراجعات جوهرية لبعض البيانات التاريخية، ما أدى لزيادة الإنتاج غير النفطي في عامي 2019 و2020، وهو الأمر الذي نتج عنه تراجع التأثير السلبي للجائحة ليصبح أقل بكثير مما كان مقدرا في السابق.

ويعزى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2023 لانخفاض إنتاج القطاع النفطي بنسبة -3.9% على أساس سنوي، ويعبر الناتج المحلي النفطي عن إنتاج الكويت من النفط الخام والذي يعكس سياسة إنتاج الأوپيك وحلفائها، والتي تركز منذ النصف الثاني من عام 2022 على تقييد مستويات الإنتاج في إطار مساعيها لدعم الأسعار نظرا لضبابية آفاق الطلب العالمي.

ووقعت الكويت في الربع الثاني من عام 2023 على تخفيضات طوعية إضافية قدرها 128 ألف برميل يوميا إضافة لحصص الإنتاج المخفضة التي وافقت عليها في أواخر عام 2022، ما أدى لخفض إنتاجها من النفط الخام إلى 2.55 مليون برميل يوميا طوال عام 2023.

وسيتم خفض إنتاج النفط بوتيرة أعمق ليصل إلى 2.41 مليون برميل يوميا حتى الربع الأول من عام 2024، بعد إصدار الأوپيك لقرار في نوفمبر الماضي يقضي باتخاذ خطوات إضافية لإعادة توازن سوق النفط.

وفي ذات الوقت، نما النشاط غير النفطي بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، فيما يعد تحسنا كبيرا مقارنة بالانكماش المسجل في الربع السابق بنسبة 0.9% على أساس سنوي.

ويعزى هذا النمو للمكاسب القوية التي حققها قطاعي النقل (+35%) والانشاءات (+21%)، إذ يعكس الأخير انتعاش نشاط إسناد المشاريع التنموية في الفترة الأخيرة.

وتمكن هذان القطاعان مجتمعان من إضافة 2.5% إلى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023.

وفي المقابل، كان نمو قطاعات المرافق العامة (-5%) والاتصالات (-1.6%) والتصنيع (-1.6%) سلبيا. ويبدو أن انكماش قطاع الصناعات التحويلية يتعارض مع نمو قطاع التكرير، الذي يمثل عادة نحو نصف إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية.

وكشفت البيانات التي نشرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة ارتفاع إنتاج التكرير بنسبة 45% على أساس سنوي وبنسبة 32% على أساس سنوي في الربعين الأول والثاني من عام 2023، على التوالي، بدعم من تدشين وتشغيل مصفاة الزور بطاقة إنتاجية قدرها 615 ألف برميل يوميا بنهاية عام 2022.

وبصفة عامة، تعتبر الصورة التي رسمتها البيانات الأخيرة أقل تفاؤلا من التوقعات، إذ بلغ نمو القطاع غير النفطي 0.2% فقط على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، ما يعتبر تحسنا مقارنة بنهاية عام 2022 وإن كان أقل مما يشير إليه النمو القوي لعدد من المؤشرات الأخرى عن نفس الفترة، مثل قيمة معاملات بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي (كمؤشر على الإنفاق الاستهلاكي، نما بنسبة +10% على أساس سنوي من الناحية النقدية) والواردات (+9%).

علما بأن هذه البيانات الأولية عرضة للتغيير في الإصدارات المستقبلية، وهناك أيضا مجال لتزايد معدلات النمو في النصف الثاني من عام 2023، مواصلا التحسن المسجل في الربع الأول من عام 2023. إلا انه إذا لم يتم تعديل هذه البيانات الأخيرة، فسوق يصعب الوصول إلى التقديرات للنمو غير النفطي لعام 2023 بأكمله بنسبة 3.6%.

وفي المقابل، فإن قاعدة الأساس الضعيفة لعام 2023 ستؤدي إلى سهولة تحقق توقعاتنا للنمو غير النفطي لعام 2024 بنسبة 3.4%.

وعلى نطاق أوسع، توفر بيانات الناتج المحلي الإجمالي تحديثا لبعض السمات الهيكلية للاقتصاد الكويتي:

أولا: بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 56 مليار دينار في عام 2022، أو ما يعادل 183 مليار دولار، بما يعني أن اقتصاد الكويت يحتل المركز الرابع كأكبر اقتصاد على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (متفوقا على عمان، إلا انه أقل من قطر) ويمثل نسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي.

ثانيا: يعكس انخفاض الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023 استمرار الدور الضخم الذي يلعبه القطاع النفطي في الاقتصاد، والذي ساهم بنسبة كبيرة بلغت 52% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بالقيمة الحقيقية (باستثناء أنشطة التكرير).

وبالقيمة الاسمية، شكل قطاع النفط نسبة أكبر بلغت 55% - ويعكس الفرق تطور القطاعات منذ عام 2010 التي تعتبر «سنة الأساس» والمستخدمة في الحسابات القومية.

(وقد يؤدي تحديث سنة الأساس إلى جانب استحداث مجموعة جديدة من الأوزان لبعض البنود إلى تغيير هذه الحصة، ما قد يغير من مساهمة القطاع وتأثيره على النمو الإجمالي.

وسيعتمد اتجاه التحول على السنة المحددة التي يتم اختيارها، إلا انه بصفة عامة، اتجهت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي نحو الانخفاض في الآونة الأخيرة ووصلت في المتوسط إلى 42% في السنوات الخمس المنتهية في عام 2021).

ولأغراض المقارنة، في عام 2022 بلغت حصة قطاع النفط والغاز من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 44% في قطر، و39% في السعودية، و30% في الإمارات.

ثالثا: نما الناتج المحلي خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2010 و2022 بمعدل متوسط مركب بلغت نسبته 1.8% على أساس سنوي بالقيمة الحقيقية (يتألف من 2.5% للقطاع غير النفطي على أساس سنوي و1.3% للقطاع النفطي على أساس سنوي).

وتسلط هذه السمات الهيكلية الضوء على ضرورة المضي في جهود التنويع الاقتصادي لتقليل حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي لتكون أقرب إلى مستويات نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تعزيز نمو القطاع غير النفطي، والذي ينمو بنحو 2.5% وفقا لتوجهاته السابقة، أي بمعدل قد يعتبر منخفضا للغاية. وتعد طموحات الحكومة لزيادة الاستثمار وتوسيع الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد أمرا بالغ الأهمية في هذا الصدد.

أداء اقتصادي متباين بعد الجائحة

ذكر تقرير «الوطني» أنه بالنظر للبيانات الجديدة لما بعد عام 2020، جاءت الصورة المتعلقة بالتعافي الاقتصادي من الجائحة متباينة.

فمن جهة، انتعش النمو غير النفطي بنسبة 4.4% في عام 2021، فيما يعد أقوى من تقديراتنا الأولية البالغة 3.8%، إلا أن ذلك أعقبه تباطؤ حاد في عام 2022 إلى 0.3% فقط، أي أضعف بكثير من التقديرات البالغة 4.3% (والتي تمثل بعض النمو المتوقع لأنشطة التكرير من محطة الزور).

ومن المؤكد أن تباطؤ النمو يعزى جزئيا إلى تقلبات بند «الرسوم المصرفية المحتسبة»، والذي قد يزيد مع ارتفاع أسعار الفائدة، والزيادة المسجلة في بند الدعوم.

وباستثناء ذلك، كان من الممكن أن يكون النمو غير النفطي أفضل إلى حد ما عند 1.7%. كما أدى الأداء غير النفطي الأفضل من المتوقع في عام 2020 لرفع قاعدة الأساس، وبالتالي الحد من حجم النمو المتوقع للتعافي.

ويبدو أن تعافى الاقتصاد غير النفطي من الجائحة كان سريعا، إذ تجاوز مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021 وليس في عام 2022 كما كان يعتقد سابقا.