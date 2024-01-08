الوطني الأكثر متابعة وتفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي بالكويت



الرشيد: المحتوى الجذاب والاستجابة الاستباقية دفعا منصاتنا إلى آفاق جديدة من التميز

إدارة التواصل الرقمي لعبت دوراً محورياً في إثراء تجربة العملاء وزيادة المشاركة

3.2 ملايين تفاعل وزيادة كبيرة في عدد المتابعين على جميع وسائل التواصل الاجتماعي

تركيزنا على الابتكار والشفافية مكننا من التواصل مع عملائنا وموظفينا بشكل أكثر فاعلية

الاتصال الداخلي وعبر قنوات مبتكرة عزز بيئة يشعر فيها كل موظفينا بالتواصل والاطلاع الموقع الإلكتروني بديناميكية جديدة تحمل جاذبية بصرية وسهولة أكثر في الاستخدام

مع إسدال الستار على عام 2023، واصل بنك الكويت الوطني تصدره لمشهد قنوات التواصل الاجتماعي بين البنوك الكويتية من حيث عدد المتابعين وحجم التفاعل والمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، إضافة إلى ذلك لعبت منصات البنك دورا محوريا في إثراء تجربة العملاء من خلال الاستجابة الاستباقية والتفاعل اللافت للمحتوى المميز الذي يوفره لعملائه.ويعد «الوطني» البنك الأكثر متابعة في الكويت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تخطى عدد المتابعين لجميع حسابات البنك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي 2.2 مليون متابع بنهاية العام 2023.وخلال عام 2023 حقق البنك 3.2 ملايين تفاعل وزاد عدد متابعيه بنحو 160 ألف متابع على جميع القنوات بما في ذلك انستغرام وإكس وفيسبوك وتيك توك ويوتيوب.وشكل البقاء على اطلاع دائم بالاتجاهات على منصة تيك توك هدفا مهما خلال عام 2023، حيث نجح البنك في تحقيق أكثر من 332 ألف مشاهدة على المنصة تبرهن على التفاعل الكبير من جمهور عريض.وبهذه المناسبة قال مساعد مدير عام رئيس إدارة التواصل الرقمي في بنك الكويت الوطني عبدالمحسن الرشيد: نحن فخورون بإنجازاتنا في مجالات التواصل الرقمي في 2023، والتي عكست التزامنا بوضع معايير خاصة بالتواصل مع عملائنا وموظفينا وأصحاب المصلحة الآخرين بطريقة هادفة ومؤثرة انطلاقا من إدراكنا لقوة الاتصال الفعال في تعزيز العلاقات وتحفيز الابتكار.وأضاف أن فريق التواصل في البنك عمل باجتهاد خلال 2023 لتطوير وتنفيذ استراتيجيات اتصال فعالة كان لها تأثير إيجابي على أعمال الوطني، مشيرا إلى أن المحتوى الجذاب والاستجابات الاستباقية دفع منصات البنك إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.وأكد الرشيد: نواصل الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي التي سجلت نموا في قاعدة المتابعين بنسبة 10% خلال 2023 كوسيلة حيوية للمشاركة والتواصل مع التركيز الثابت على التفاعل اللحظي مع العملاء، إضافة إلى إبراز حجم مشاركتنا المجتمعية في مختلف المناحي.وأشار إلى أن العام الماضي شهد إطلاق حملات تستهدف استقطاب وجذب العملاء المحتملين، إلى جانب دورها المحوري في دعم حملات الجهات الرقابية وجهودها الحثيثة لتوعية العملاء، وأبرزها حملة بنك الكويت المركزي «لنكن على دراية» التي تستهدف زيادة الشمول المالي ونشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي.ويحرص «الوطني» على التحديث المستمر لمحتوى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين حملات التوعية التثقيفية والإعلامية، بالإضافة إلى المحتوى الترفيهي ومسابقات التحدي التي تمنح المتابعين فرصة دخول سحوبات على جوائز قيمة ومكافآت استثنائية.يذكر أن «الوطني» يغطي بتواجده مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وإكس وسناب شات وانستغرام ولينكدإن ويوتيوب، وذلك من منطلق حرصه على مواكبة جميع التطورات لتلبية احتياجات ورغبات عملائه، بالإضافة الى سعيه الدائم لتفعيل التواصل بينه وبين متابعيه على هذه المواقع.الاتصالات الداخليةوإدراكا لأهمية الاتصال الداخلي، أحدث بنك الكويت الوطني ثورة في إستراتيجية الاتصال الداخلي ومن خلال القنوات المبتكرة والمحتوى المخصص، قمنا بتعزيز بيئة متماسكة يشعر فيها كل موظف بالتواصل والاطلاع والتمكين، وقد تم إدخال المنصات التفاعلية، والتحديثات اللحظية، ونشر المعلومات الشاملة، حيث تم تطوير إستراتيجية اتصالات داخلية شاملة لتعمل كمركز لإيصال الأخبار والإعلانات إلى جميع الموظفين في مختلف المواقع.وتسهم إدارة التواصل الرقمي للبنك في مساندة أجندة البنك للاستدامة عبر نشر المحتوى الخاص بأنشطته الخاصة بركائز الاستدامة التي تشمل مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.الارتقاء بتجربة المستخدمتجسد التزام بنك الكويت الوطني في توفير تجربة مستخدم محسنة من خلال التحسينات المستمرة للموقع الإلكتروني، من خلال التركيز على الالتزام بالشفافية وسهولة الوصول والتركيز على العملاء بالإضافة إلى الجاذبية البصرية.وركـــز موقـــع «الوطني» خلال عام 2023 علــى الارتقـــاء بتـــجربة العـــملاء عبر رحلة جديدة أكثر جاذبية وتـــفاعلية ســـاهمت فــي زيـــادة عــدد مستخدمي الموقع بشكل غير مسبوق.وضم التصميم الجديد لبعض صفحات الموقع المزيد من العناصر المرئية والعناصر الجذابة عند تصفح محتوى الموقع عبر الموبايل، والذي يمثل 89% من زيارات الموقع الالكتروني.وخلال العام تجاوزت عدد الزيارات 8 ملايين زيارة، شكلت 73% منها زيارات تفاعلية، حيث تصفح المستخدمون أكثر من صفحة واحدة في نفس الجلسة، وقد ساهم ذلك في بلوغ عدد مشاهدات صفحات الموقع ما يقرب من 12 مليون مشاهدة.