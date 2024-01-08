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نفط الكويت تنجح في ضخ النفط والغاز بمرفق الإنتاج الجوراسي 5

1/8/2024 11:07:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت وشركة جيره الهندسية الصينية بدأتا ضخ النفط والغاز لمنشأة الإنتاج الجوراسي رقم 5 المقدرة قيمته بنحو 426 مليون دولار، في وقت تشهد مشاريع تطوير المخزونات الجوراسية بالكويت تقدما سريعا.
وذكرت مصادر مقربة من المشروع إن بدء إدخال النفط والغاز تم في 25 ديسمبر 2023، ويعد مشروع الإنتاج «الجوراسي 5» جزءا رئيسيا من إستراتيجية شركة نفط الكويت لتعزيز الإنتاج من مكامن النفط والغاز الجوراسية في الكويت.
وكانت شركة نفط الكويت قد أرست العقد الرئيسي بقيمة 426 مليون دولار للمرفق 5 على شركة جيره الصينية في ديسمبر 2021، في حين فازت شركة سبيتكو بعقد بقيمة 398 مليون دولار يتعلق بمركز الإنتاج الجوراسي الرابع في نفس الشهر، ويجري تطوير المرفق 4 بالقرب من حقل الصابرية شمال الكويت، بينما يقع المرفق 5 على بعد أقل من 10 كيلومترات إلى الشرق من المرفق الأول.
وقالت المجلة إن كلا المرفقين سيقوم باختبار ومعالجة والتعامل مع سوائل الآبار الهيدروكربونية الرطبة والحامضة من العديد من حقول النفط والغاز، وتشمل هذه التكوينات الروضتين والصابرية وشمال غرب الروضتين وأم نقا وظبي وبحرة ومرات ونجمة سارجيلو، وغيرها من التكوينات في الحقول الجوراسية، وكلا المشروعين عبارة عن مرافق إنتاج سطحية برية ويتم تنفيذهما على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO) من قبل المقاول الذي ينفذها، وستقوم الشركتان بتشغيل وصيانة هذين المرفقين لمدة خمس سنوات، ولدى شركة نفط الكويت خيار تمديد العقد في تاريخ لاحق.
ومن المقرر بناء المنشأتين بطاقة إنتاج 50 ألف برميل يوميا من الخام الحلو المعالج وفقا لمواصفات معهد البترول الأميركي بالإضافة 150 مليون قدم مكعبة يوميا من الغازات الغنية الحلوة والمجففة، وسيشملان وحدة لمعالجة المياه المنتجة، ووحدة لاستعادة الكبريت وما يرتبط بها من مرافق وأنظمة مساندة.
ومن المقرر أن تبلغ مرحلة تنفيذ الخدمات لكل منشأة ما مجموعه 780 يوما، منها 720 يوما للتصميم والهندسة وإدارة المشروع والتوريد والمشتريات والبناء والاختبار والانتهاء الميكانيكي لكل منشأة، وبموجب شروط العقود، يجب الانتهاء من التشغيل والتثبيت واختبار الأداء الناجح للمنشأة في غضون 60 يوما من تاريخ الإكمال الميكانيكي للمنشأة.

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