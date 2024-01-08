البترول تعالج تحدياتها بشراكات مع مشغلين دوليين والقطاع الخاص



السماح بالشراكة الإستراتيجية مع شركات النفط العالمية وشركات خدمات حقول النفط

دراسة مواصفات المنتجات المستقبلية المتوقع أن تكون مطلوبة في الأسواق الدولية

إدارة متطلبات رأس المال في ظل العجز الملياري واختيار المزيج الأمثل للتمويل تنفيذ مبادرات تحسين النفقات التشغيلية والرأسمالية لرفع معدلات الأداء والكفاءة

أحمد مغربيكشفت وثائق رسمية، حصلت عليها «الأنباء»، أن مؤسسة البترول الكويتية تعمل على خطة تتكون من 30 محورا لحلول ستعالج نحو 14 تحديا لإنجازات الخطة الخمسية والتوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي لعام 2040 وتحول الطاقة 2050، إذ تتضمن الحلول السماح بالشراكة الإستراتيجية مع شركات النفط العالمية وشركات خدمات حقول النفط والغاز لاستغلال موارد البلاد الأكثر تحديا في مجالي التنقيب والإنتاج والوصول إلى الهدف لاستراتيجي المتمثل في إنتاج 4 ملايين برميل نفط خام يوميا.وأظهرت إن الحلول تتضمن استشراف الكويت لاحتياجات الأسواق العالمية من خلال إجراء دراسة عن مواصفات المنتجات المستقبلية التي من المتوقع أن تكون مطلوبة في الأسواق الدولية واقتراح التغييرات اللازمة في مشروعي مصفاة الزور والوقود البيئي للوفاء بها، وذلك ضمن خطة البلاد لزيادة الطاقة التكريرية إلى 1.6 مليون برميل يوميا.وأشارت إلى أن الحلول تتضمن التنسيق مع الحكومة لمراجعة وتعديل اللوائح الحالية للسماح بمتابعة الشراكات مع المشغلين الدوليين والقطاع الخاص للمشاركة في الأعمال التجارية المحلية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خاصة في مجال التكرير المحلي لتحسين الكفاءة التشغيلية والإنفاق الرأسمالي وتقليل المخاطر، فيما جاءت قائمة الحلول كما يلي:1 ـ المراقبة الدقيقة لاتجاهات وظروف السوق النفطية والاقتصاد العالمي وما تتضمنه من متغيرات بهدف تخفيف أو تقليل الخسائر المتوقعة، وكذلك اقتناص الفرص التي تتولد في ظل تلك المتغيرات.2 ـ تطوير أدوات التداول كأحد الخيارات التي تزود مؤسسة البترول الكويتية ومتخذي القرار بآليات مرنة في مواجهة تقلبات أسعار النفط عالميا.3 ـ العمل على آليات لتقليل التكلفة، على أن تكون تلك العملية بصورة مستمرة ليحقق القطاع النفطي مستويات عالية من التنافسية مرتكزا على معدلات تكلفة متدنية.4 ـ تعظيم التكامل عبر سلاسل القيم من أجل تقليل تعرض الأسعار للتقلب.5 ـ التنسيق مع بلدية الكويت بشأن الأراضي المخصصة.6 ـ إعداد مؤسسة البترول لخطة تطوير منطقة الزور مع الأخذ بعين الاعتبار البرامج والمشاريع الرأسمالية الحالية والمستقبلية لقطاع النفط.7 ـ تحسين النفقات التشغيلية وتخصيص رأس المال من خلال اعتماد معايير ECAP وتحديد الأولويات دون التأثير على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية، مع الأخذ بعين الاعتبار السلامة وإدارة المخاطر.8 ـ إدارة متطلبات رأس المال، في ظل العجز الملياري المتوقع لدى المؤسسة، وذلك عن طريق اختيار المزيج الأمثل لمصادر التمويل المقترحة وفق آليات مبتكرة تقلل تكاليف التمويل، وتوظيفه بالصورة الأمثل لتحقيق الاستفادة المثلى منه.9 ـ تحسين فعالية التكلفة والكفاءة من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمنة بما يتناسب مع احتياجات القطاع ويحقق مستهدفاته.10 ـ تنفيذ الخيارات المحددة للوفاء بالمتطلبات النقدية بما تتضمنه من أرباح الأسهم المحتفظ بها، والتمويل الخارجي وتصفية الأصول الحالية والشراكة في المشاريع المستقبلية، وذلك لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.11 ـ البحث المستمر عن الخيارات المتاحة لمواجهة أي عجز نقدي قصير أو متوسط المدى وهو ما يزيد من آليات تحوط المؤسسة لأي تغيرات ويزيد من قدرتها على التعاطي معها في الوقت المناسب.12 ـ مراجعة وتعزيز إجراءات التعاقد والتنفيذ للمشاريع بما في ذلك تحسين دورة الموافقة على المشاريع الحكومية لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بما يضمن تقليص الوقت المطلوب لإنجازه لتتم التعاقدات بالسرعة المناسبة بما يضمن عدم زيادة التكاليف.13 ـ المراقبة الحثيثة لأداء المقاولين بهدف التغلب بشكل فعال على مشكلات التأخير في تسليم المشروع في الوقت المناسب، وهو ما يضمن عدم وجود إيرادات ضائعة على القطاع نتيجة التأخر في عمليات التشغيل.14- الإسراع في الحصول على الموافقات الخاصة بخصوص دراسة التحول التي تستهدف تحويل شركتي نفط الكويت والكويتية لنفط الخليج إلى مراكز ربحية متكاملة.15 ـ التنسيق الوثيق بين قطاع التسويق المحلي للوقود ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بهدف تحقيق أقصى استفادة من شحنات الغاز المسال.16 ـ العمل على إعداد نموذج عمل كامل لتحقيق الاستفادة القصوى من منشآت الغاز المسال في الزور.17 ـ إجراء دراسة عن مواصفات المنتجات المستقبلية التي من المتوقع أن تكون مطلوبة في الأسواق الدولية واقتراح التغييرات اللازمة في مشروعي مصفاة الزور والوقود البيئي للوفاء بهذه الصفات.18 ـ تسليم جميع متطلبات القوى العاملة في الوقت المحدد، مع ضمان تضمين المهارات والقدرات المناسبة ضمن خطة القوى العاملة.19 ـ توظيف المهارات المطلوبة وتعزيز القدرات الحالية لضمان القدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية بما في ذلك تحديات الإنتاج غير التقليدية في عمليات التشغيل المتخصصة للبتروكيماويات المحلية، ومجال البحث والتطوير والتجارة.20 ـ الاهتمام بالمهارات والقدرات التسويقية الإضافية بما يدعم عمليات القطاع.21 ـ التأكد من وجود نموذج العمل والتشغيل الأمثل للسماح بالشراكة الإستراتيجية مع شركات النفط العالمية وشركات خدمات حقول النفط لاستغلال موارد الكويت الأكثر تحديا في مجال التنقيب والإنتاج المحلي.22 ـ التنسيق المشترك بين وزارة الكهرباء والماء ومؤسسة البترول للحصول على مزيج الوقود لتلبية طلب «الكهرباء» وكذلك إنشاء مشاريع لتحقيق ذات الهدف.23 ـ إشراك المجلس الأعلى للبيئة والوزارات في التفويض المقترح للمضي قدما في استراتيجية تحول الطاقة وتأمين رأس المال والأراضي المطلوبة لتنفيذ الطاقة.24 ـ اختيار وتسجيل شركاء مؤسسة البترول الكويتية الأكثر ملاءمة وشركات الطاقة الجديدة تحقيقا لأهداف تخفيض الانبعاثات.25 ـ ضمان وجود الحوكمة المناسبة لمراقبة تنفيذ الأهداف الإستراتيجية.26 ـ تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، والتي تتضمن مبادرات استراتيجية مثل الثقافة والقدرات الرقمية وأتمتة العمليات الذكية.27 ـ تطوير مركز الابتكار للتميز لتطبيق مبادرات الابتكار بشكل أسرع.28 ـ قيام شركة نفط الكويت بتنفيذ مبادرات تحسين النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية المتعلقة ببرنامج «تحسين الأداء والكفاءة».29 ـ تحسين أداء المصافي عبر 4 مقاييس رئيسية هي كثافة الطاقة، والتوافر التشغيلي، واستخدام وحدة المعالجة ومقاييس هامش النقد الصافي.30 ـ التنسيق مع الحكومة لمراجعة وتعديل اللوائح الحالية للسماح بمتابعة الشراكات مع المشغلين الدوليين والقطاع الخاص للمشاركة في الأعمال التجارية المحلية لمؤسسة البترول خاصة في مجال التكرير المحلي لتحسين الكفاءة التشغيلية والإنفاق الرأسمالي وتقليل المخاطر.تنسيق حكومي مشترك وتوزيع المهامذكـرت البيانات أن خطة معالجـة تحديات القطـاع النفطي ترتكز علـى توزيع المسؤوليات على الجهــات المطلوب منهــا تنفيذ الخطط المقترحــــة للتصــدي للتحديات، إذ يمكـــن حصــــرها قطاعيـــــا لتتضمــــن مؤسســة البتـــــــرول، والشركــات التابعــــة لهــا، وقطـــاع التخطيــط، وقطـــاع المــوارد البشريــــة، والتنسيق مع الحكومة والوزارات.