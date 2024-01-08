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لا يزال الخلاف قائما أيهما أفضل للإنتاجية العمل من المكتب أم عن بعد؟

1/8/2024 11:07:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تزايد الاتجاه نحو العمل عن بعد أو المنزل منذ ظهور جائحة «كوفيد-19»، ولايزال حتى الآن الخلاف قائما حول جدوى ضرورة الذهاب إلى المكاتب لرفع كفاءة العمل وتعزيز إنتاجية الموظفين وروح الفريق، ومن ناحية أخرى أهمية العمل عن بعد لتوفير المرونة للعاملين وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة.
وأجرى فريق بحثي لدى شركة خدمات الهندسة المعمارية الأميركية «جينسلر» استطلاعا في الصيف الماضي على أكثر من 4 آلاف موظف يذهبون إلى المكتب لبعض الوقت على الأقل خلال الشهر.
وقاموا بنشر النتائج التي توصلوا إليها في تقرير صدر نوفمبر الماضي والذي أظهر أنه في المتوسط يذهب الموظفون المقيمون في الولايات المتحدة إلى مكاتبهم في نحو 48% من ساعات العمل الأسبوعية، وأوضح هؤلاء أنه لكي يكونوا منتجين عليهم زيادة تلك النسبة إلى 63%.
ووجهت جانيت بوج المديرة العالمية لأبحاث العمل لدى «جينسلر» عدة تساؤلات للموظفين، منها عما إذا كان الوقت الذي يقضونه في المكتب أكثر أهمية لإنتاجية الفرد أو الفريق، وأوضحت الإجابات أنه من الضروري قضاء 63% من الوقت في المكتب للعمل بأقصى طاقة.
وبالتأكيد، تعد هذه النتيجة مذهلة، لأن العاملين من المفترض انهم يرغبون بصورة كبيرة في العمل عن بعد لأنه يوفر لهم مرونة أكبر وقابلية لتحقيق أفضل توازن بين العمل والحياة.
ورغم ذلك فإن تلك النتيجة مرضية لرواد الأعمال، منهم إيلون ماسك المدير التنفيذي لـ «تسلا» وجيمي ديمون مدير «جيه بي مورجان»، الذين ظلوا يؤكدون أن العمل من المنزل يضر بالإنتاجية.
ولكن لاتزال التفاصيل الدقيقة بشأن الإنتاجية بحاجة للمزيد من التوضيح، إذ ذكر اثنان من بين كل 5 مشاركين في استطلاع «جينسلر» أن وتيرة ذهابهم للمكتب لا تناسب احتياجاتهم، وذكر 30% من العاملين أنهم بحاجة لخفض وتيرة حضورهم للمكاتب، بينما أشار 4% فقط إلى أن معدل حضورهم في المكتب يتوافق مع احتياجاتهم ورغباتهم.
من ناحية أخرى، أوضح المسح أن ظروف حياة كل موظف تؤثر على تفضيلاته، فأولئك الذين يستغرقون وقتا أطول في الذهاب للمكتب يكونون أقل حضورا، أما من يقيمون على بعد 15 دقيقة من المكتب يحضرون للعمل في أغلب الأحيان.

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