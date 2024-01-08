Wednesday, 10 January 2024 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فعاليات هوريكا الكويت تنطلق 15 الجاري

1/8/2024 11:07:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمــرارا لنجاحاتــه المتواصلة التي حققها في دوراته السابقة، ومع حلول السنة الثانية من عشريته الثانية، وتأكيدا لريادته في عالم الضيافة على المستويين الخليجي والعربي والعالمي، وبالتعــاون مــع شركــــة هوسبيتالتي سيرفيسز الوكيل لهوريكا، وبتنظيم شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير، تنطلق فعاليات معرض هوريكا الكويت في دورته الثانية عشرة على أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف خلال الفترة من 15 إلى 17 الجاري، برؤية متنوعة وفعاليات متميزة تراعي احتياجات ومتطلبات رواد المعرض والمهتمين بصناعة الضيافة محليـا وخليجيا وعالميا.
وبهذه المناسبة، أوضحت نبيلة العنجري المدير العام في شركة ليدرز جروب للاستشارات والتطوير ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض هوريكا الكويت الـ 12 أن المعرض تقام فعالياته بحضور الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية لقطاع الضيافة والغذاء، مشيرة إلى أن حفل الافتتاح سيشهد حضورا كبيرا ولافتا من السفراء وأصحاب الفنادق والمطاعم والشركات المتخصصة العاملة في قطاع الضيافة محليا وعالميا.
وبينت أن المعرض يتزامن مع تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم ومسند الإمارة، وهو الأمر الذي استقبلته بيئة الأعمال بارتياح كبير، حيث يحرص سموه على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية وكذلك معالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد عبر تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق وفرص جديدة في قطاعات متنوعة تتيح تنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر وحيد للدخل. وأضافت أن ما يعزز النهج الإصلاحي لدى القيادة السياسية، اختيار الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، والمعروف بنهجه الإصلاحي المستنير والمتوازن، والذي يمتلك رؤية قادرة على مواجهة التحديات وتنفيذ التطلعات التي ينشدها الوطن والمواطنين.
وأوضحت العنجري أن معرض هوريكا الكويت بنسخته الـ 12 له طابع مميز عن الدورات السابقة، حيث يتميز بتنوع المشاركات المحلية والدولية بوجود أكثر من 100 شركة محلية وعالمية، وتقديم أحدث الخدمات والمنتجات لتلك الشركات في عالم الضيافة والإسهام في تطوير الصناعة، مضيفة أنه من المتوقع أن يشهد المعرض إقبالا غير مسبوق من المهتمين في قطاع الضيافة، كما أن المعرض عبارة عن منتدى سنوي يتناول الكثير من الأنشطة وقصص النجاح التي لا تنتهي عن قطاع الضيافة الكويتي والعاملين فيه.
وقالت إن المعرض يتضمن العديد من الفعاليات النوعية، والتي تتضمن مسابقات للطهي بمشاركة أكثر من 200 طاهي بإشراف 15 محكما عالميا من بينهم رئيس اتحاد الطهاة العالمي.
ومن بين الفعاليات المميزة الأخرى، إطلاق مسابقات القهوة (بارستا) بإشراف محكمين كويتيين وعالميين، بالإضافة إلى مسابقات التدبير المنزلي بإشراف متخصصين عالميين.
وأضافت أن المعرض يحرص على نشر الوعي بأهمية قطاع الضيافة في الكويت ودوره في تنويع مصادر الدخل وكذلك أهميته البالغة في فتح آفاق جديدة للتوظيف أمام الشباب الكويتي من الجنسين وكذلك منح الفرص أمام العمالة الماهرة من مختلف التخصصات في هذا المجال الحيوي الذي يشهد الكثير من التطورات العالمية والإقليمية.

MENAFN08012024000130011022ID1107697968

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث