Wednesday, 10 January 2024 02:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تزايد عمليات إفلاس الشركات حول العالم بسبب ارتفاع الفائدة لمستويات قياسية في 2023

1/8/2024 11:07:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بينما تحارب البنوك المركزي لكبح ارتفاع معدلات التضخم عبر تشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة، تزايدت عمليات إفلاس الشركات حول العالم في 2023، مع ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية.
وحذت معظم البنوك المركزية حول العالم، حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي رفع الفائدة 11 مرة منذ مارس 2022 إلى نطاق 5.25 - 5.5% وهي الوتيرة الأكثر تشددا منذ 40 عاما.
وتسبب ذلك في ارتفاع عمليات في أميركا 18% العام الماضي، حيث تقدمت أكثر من 445 ألف شركة أميركية بطلب الإفلاس، وفقا لـ «Scope Ratings» و«Epiq».
وعادت عمليات الإفلاس في أوروبا إلى الارتفاع عند مستويات جائحة كورونا، نتيجة الفائدة المرتفعة وقيود التمويل الصارمة، حيث وصلت معدلات الفائدة في أوروبا إلى أعلى مستوى منذ تأسيس اليورو.
وأغلقت أكثر من 55 ألف شركة في فرنسا أبوابها بسبب الإفلاس وهي أعلى وتيرة منذ 2017.
وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المتضرر الأكبر من الفائدة المرتفعة.
فيما تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع عمليات الإفلاس حتى أواخر 2024.
وتسعر الأسواق حاليا خفضا محتملا للفائدة الأميركية بواقع 25 نقطة أساس في مارس المقبل.
وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي الأخير أن مسؤولي البنك على قناعة بانحسار التضخم، وتراجع المخاطر الناجمة عن السياسة النقدية المشددة.

MENAFN08012024000130011022ID1107697967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث