أكبر المصارف الأميركية تستعد لتسجيل قروض معدومة بـ 24 4 مليار دولار

MENAFN - Al-Anbaa) تستعد مجموعة من أكبر المصارف في الولايات المتحدة لتسجيل زيادة حادة في القروض الرديئة أو المعدومة وهي الديون المرتبطة بالمقترضين الذين لم يسددوا أي دفعات خلال التسعين يوما الماضية على الأقل.

وحسب محللي «بلومبيرغ»، من المتوقع ارتفاع الديون الرديئة لدى أكبر 4 مصارف أميركية («جيه بي مورغان تشيس» و«بنك أوف أميركا» و«ويلز فارجو» و«سيتي غروب») إلى 24.4 مليار دولار في الأشهر الـ 3 الأخيرة من عام 2023، أي مرتفعة بصورة حادة مقارنة بما يقرب من 6 مليارات دولار منذ نهاية 2022.

أما بشكل عام، فمن المتوقع تراجع أرباح البنوك الستة الكبرى - بما يشمل الأربعة السابقة بالإضافة إلى «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» - بمتوسط 13% في الأشهر الـ 3 الأخيرة من 2023 على أساس سنوي.وقد يهدد ذلك الارتفاع الحاد في قيمة القروض الرديئة بإضعاف تفاؤل المستثمرين المتزايد بشأن آفاق البنوك. وتشير توقعات المحللين إلى تراجع أرباح المصارف نهاية العام المنصرم في ظل ارتفاع تلك القروض فضلا عن استمرار تأثير الفائدة المرتفعة، مما عزز تكلفة الودائع.