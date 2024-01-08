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KIB ينشر الثقافة المالية والمصرفية في الأفنيوز

1/8/2024 11:07:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جدد بنك الكويت الدولي (KIB) حضوره في مجمع الأفنيوز عبر إقامة جناح خصصه لنشر الثقافة المالية والمصرفية بين فئات المجتمع المتنوعة، وذلك دعما للحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية.
وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع أهداف برنامج KIB المجتمعي والمرتبط بالتوعية المالية، وتعريف كل شرائح العملاء بالقضايا المتعلقة بالمعاملات المصرفية.
وبهذه المناسبة قالت المديرة الإقليمية في KIB مريم الناصر: شهد جناح البنك في مجمع الأفنيوز إقبالا كبيرا من الرواد والزوار، حيث حرص موظفونا على تقديم كل المعلومات التوعوية حول مجموعة الخدمات المصرفية والتمويلية الشاملة التي يوفرها KIB، كما انهم سلطوا الضوء بشكل خاص على المنتجات التي تناسبهم ومزاياها إلى جانب الحلول الرقمية المتنوعة التي يمكنهم الوصول إليها، وكذلك العروض والحملات الترويجية وكل ما يحتاجون إلى الاطلاع عليه لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خدمات KIB، فضلا عن توعيتهم بالاستخدامات الآمنة للبطاقات والتطبيقات والقنوات الإلكترونية وتحذيرهم من أساليب الاحتيال المالي المتزايدة في الآونة الأخيرة.
وأشارت الناصر إلى سعي KIB الدائم إلى استغلال كل الفرص للتواصل بشكل مباشر مع عملائه، مؤكدة حرصه على اختيار مواقع إستراتيجية مميزة مثل مجمع الأفنيوز لإقامة فعالياته وأنشطته المجتمعية والتوعوية، نظرا لتواجد معظم فئات وشرائح المجتمع، ما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من تلك المبادرات.
تجدر الإشارة إلى التزام KIB المستمر بفهم الاحتياجات المصرفية لعملائه وتلبية متطلباتهم بما يتماشى مع أسلوب حياتهم العصري، مع تعزيز الاستخدامات التكنولوجية للمنتجات والخدمات التمويلية التي يقدمها لهم ضمن الخدمات المصرفية للأفراد.

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