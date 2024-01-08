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الخليج يواصل دعم لنكن على دراية في 2024

1/8/2024 11:07:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مسؤول الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج محمد الحبشي إن البنك قام بدور رئيسي خلال عام 2023، في دعم حملة «لنكن على دراية»، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، وساهم بدور ملموس في تحقيق أهدافها المنشودة بنشر الثقافة المالية في المجتمع وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها.
وأكد الحبشي أن البنك سيواصل دعم الحملة خلال العام الحالي وتوفير كل مقومات النجاح لها، من خلال نشر المواد التوعوية في كل الوسائل والقنوات المتاحة، سواء عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتليفزيون، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور المستهدف.
وذكر أن بنك الخليج حرص على المشاركة بشكل فاعل في مختلف الموضوعات التي تبنتها الحملة، والتي في مقدمتها التوعية بحقوق العملاء عند التعامل مع البنوك في إطار تعليمات بنك الكويت المركزي، وكيفية حماية بياناتهم وحساباتهم المصرفية، والاستخدام الآمن لبطاقاتهم المصرفية، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الخدمات المالية والمصرفية من ناحية، وزيادة محاولات الاحتيال التي يتعرض لها العملاء من ناحية أخرى.
ولفت إلى أن البنك حرص على توعية العملاء بالمبادئ الرئيسية الواردة في دليل حماية العملاء الصادر عن بنك الكويت المركزي، ودوره في تعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي وإقامة علاقة متوازنة ما بين البنوك وعملائها، وفقا لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها.
وحذر عملاء البنوك من الوقوع ضحية عمليات الاحتيال من خلال تطبيقات التحكم عن بعد في الأجهزة الذكية التي انتشرت مؤخرا، بهدف سرقة البيانات المصرفية، لتضاف إلى الوسائل الأخرى التي باتت معروفة كالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية أو البريد الإلكتروني.
ودعا عملاء البنوك إلى ضرورة التعامل بحذر من الرسائل الالكترونية والنصية والمكالمات الهاتفية التي تصلهم من جهات غير معلومة، والتي قد تنتحل صفة موظف مصرفي في الغالب، مشددا على ضرورة عدم التعامل مع هذه الرسائل، أو المكالمات كليا والحفاظ على معلومات وبيانات حساباتهم، حتى لا تتعرض للسرقة دون أن تدري، من قبل عصابات دولية تعمل ليل نهار على اختيار فريستها.
كما حذر العملاء من الولوج إلى الاستثمارات العالية المخاطر، التي لا تخضع لجهة رقابية تنظم عملها ولا تقع تحت مظلة قانون يحمي المستثمرين فيها، ومن بين تلك الاستثمارات في العملات الافتراضية التي لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي، ولا لرقابة أي مؤسسة، سواء على المستويين الوطني أو العالمي. في المقابل، حرص البنك على تعريف العملاء بالمنتجات الاستثمارية الآمنة التي توفرها البنوك لمساعدة العملاء على إدارة استثماراتهم وزيادة عائداتهم، وهي تتنوع ما بين الودائع الاستثمارية المختلفة وحسابات التوفير الاستثمارية وخطط الاستثمار قصيرة وطويلة الأجل.

MENAFN08012024000130011022ID1107697963

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