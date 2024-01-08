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النفط يتراجع أكثر من 4 % مع زيادة إنتاج «أوبك»

1/8/2024 10:00:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انخفضت أسعار النفط أكثر من 4 % أمس، بضغط توافر المعروض من الخام وارتفاع كبير في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ليطغى تأثير ذلك على مخاوف الإمدادات المرتبطة بتصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.2 %، أي 3.38 دولارات إلى 75.38 دولاراً، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.7% إلى 3.52 دولارات، ليصل إلى 70.29 دولار.

وقفز الخامان بأكثر من 2 % في الأسبوع الأول من 2024، بعد عودة المستثمرين من العطلة للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.

وكشف مسح لوكالة رويترز، أن إنتاج منظمة (أوبك) زاد 70 ألف برميل يومياً في ديسمبر الماضي، إلى 27.88 مليون برميل يومياً، وهو ما فاق تأثيره ضغوط ارتفاع الأسعار المرتبطة بمخاوف جيوسياسية. وأظهر المسح أن الزيادات في العراق وأنغولا ونيجيريا، عوضت التخفيضات.

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