النفط يتراجع أكثر من 4 % مع زيادة إنتاج «أوبك»

(MENAFN
- Al-Bayan)
انخفضت أسعار النفط أكثر من 4 % أمس، بضغط توافر المعروض من الخام وارتفاع كبير في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ليطغى تأثير ذلك على مخاوف الإمدادات المرتبطة بتصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط. وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.2 %، أي 3.38 دولارات إلى 75.38 دولاراً، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.7% إلى 3.52 دولارات، ليصل إلى 70.29 دولار.
وقفز الخامان بأكثر من 2 % في الأسبوع الأول من 2024، بعد عودة المستثمرين من العطلة للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في أعقاب هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.
وكشف مسح لوكالة رويترز، أن إنتاج منظمة (أوبك) زاد 70 ألف برميل يومياً في ديسمبر الماضي، إلى 27.88 مليون برميل يومياً، وهو ما فاق تأثيره ضغوط ارتفاع الأسعار المرتبطة بمخاوف جيوسياسية. وأظهر المسح أن الزيادات في العراق وأنغولا ونيجيريا، عوضت التخفيضات.
MENAFN08012024000110011019ID1107697891
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.