390 مليار دولار سوق ألعاب الفيديو عالمياً بحلول 2028

من المتوقع أن ينمو سوق ألعاب الفيديو العالمي بشكل مذهل في السنوات المقبلة، مع توقعات ببلوغ معدل نموه السنوي نسبة 9.3% بين عامي 2023 و2028. يؤكد هذا التوسع المتوقع الشعبية المتزايدة لألعاب الفيديو بوصفها مصدراً للترفيه في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تزداد قيمة سوق ألعاب الفيديو العالمية لتصل قرابة 390 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. وتظهر دراسة من شركة كاسبرسكي أيضاً أن اللاعبين يحبون التسوق مثل أي شخص آخر.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها كاسبرسكي أن اللاعبين متسوقون شرهون في أحداث التخفيضات، وأن معظم محبي الألعاب لن يفوتوا فرصة لتحسين معدات لعبهم أثناء أحداث التخفيضات الكبيرة. كما أظهرت الدراسة أنه خلال أحداث التخفيضات، يقوم 78% من اللاعبين في الإمارات بشراء أكبر عدد ممكن من المشتريات من قائمة أعدوها مسبقاً بالمشتريات التي يريدونها.

أيضاً، يبذل الكثير منهم قصارى جهدهم حتى لا تفوتهم أحداث الخصومات، فيقوم منهم 52% في الإمارات بإعداد تنبيهات تخبرهم فور توفر إصدارات جديدة من الألعاب، أو الترقيات، أو المعدات، ما يمكنهم من إجراء عمليات شراء فورية.

وتؤكد الدراسة أهمية أحداث المبيعات، مثل الجمعة البيضاء والاثنين الإلكتروني بالنسبة لمحبي ألعاب الفيديو، حيث يعتبر 83% من اللاعبين في الإمارات أن هذه الأحداث مهمة جداً أو حتى بالغة الأهمية للحصول على الألعاب، والترقيات، والمعدات. ومن المثير للاهتمام أن جاذبية التخفيضات غالباً ما تحفزهم للقيام بعمليات شراء فورية وعفوية.

وبغض النظر عن الحل الأولي، فإن 61% من اللاعبين في الإمارات يشترون شيئاً ما لأنظمتهم. وحتى إن كانوا قد خططوا بدقة لعمليات شرائهم، لا يستطيع معظم اللاعبين مقاومة شراء غرض إضافي بسبب حماسهم أثناء التسوق.

إضافة إلى النتائج السابقة، ظهر أن اللاعبين يتقبلون استخدام طرق دفع متنوعة، بما فيها العملات المشفرة، للحصول على الأجهزة المثالية لهم. ويشعر 65% من اللاعبين في الإمارات بالاطمئنان تجاه استخدام العملات المشفرة عند التسوق عبر الإنترنت، بالمقابل يشعر 62% منهم بالاطمئنان عند التسوق في المتاجر الفعلية. ويقفز هذا التفضيل لاستخدام العملات المشفرة إلى الثلثين بين اللاعبين المتمرسين (أولئك الذين يستغرقون أكثر من 21 ساعة في الأسبوع باللعب).

وقالت ((مارينا تيتوفا))، نائب رئيس تسويق منتجات المستهلكين في كاسبرسكي: ((نعمل باستمرار على تحسين حلولنا الأمنية الشاملة لضمان قيام الأشخاص بما يحبونه من دون فقدان بياناتهم الشخصية أو أموالهم.

على سبيل المثال، يوفر Kaspersky Premium إمكانية الدفع الآمن عبر الإنترنت، وحماية الهوية، وأداة فحص تسرب البيانات، وشبكة خاصة افتراضية موثوقة وفائقة السرعة. تتغلب هذه الميزات المجموعة على المجرمين السيبرانيين، وتساعد اللاعبين في الحصول على تجربة رائعة عند اللعب والتسوق)).