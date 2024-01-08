«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تمكن الشركات الناشئة مالياً

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن تعاونها مع ((تشي إكس للأصول الرقمية)) (CXDA)، المنصة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول القروض قصيرة الأجل لتوفير السيولة المالية، وتعزيز الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أن تصبح قابلة للتعامل مع البنوك.

وسوف توفر شركة ((تشي إكس للأصول الرقمية))، (CXDA)، وضمن محفظة JC Flowers & Co، أحد أعرق صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة في نيويورك بمحفظة يقدر حجمها بحوالي 7 مليارات دولار أمريكي، حلولاً مبتكرة تمكن المستثمرين ومؤسسي الشركات والمقترضين من التعامل في سوق يتمتع بالسهولة والمصداقية والشفافية.

وستسهم هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وضع خارطة طريق شاملة تتمحور حول مجموعة من المقومات الرئيسية مثل الوعي المالي، وبناء القدرات، وأيضاً السعي إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى دبي من خلال تعزيز جاذبية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيها، وذلك تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33.

وإنه ولأول مرة في المنطقة يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول مالية مبتكرة للشركات الناشئة. ويعتبر هذا التعاون مؤشراً على استعداد الإمارة لتبني مجموعة من الحلول الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، مما يعزز مكانتها مركزاً رائداً للابتكار.

دعم قطاع الأعمال

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى رفع مستوى الوعي حول الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، إلى جانب دورها المحوري في دعم قطاع الأعمال وتعزيز النمو من خلال تقديم التوجيه والإرشاد لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال. وإننا ندرك أهمية الدور الرئيسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الارتقاء بالمجتمع وكذلك تحقيق النمو الاقتصادي.

فيما يمكن لهذه الشراكة مع ((تشي إكس للأصول الرقمية)) أن تحقق المزيد من الزخم والنمو على نطاق أوسع من خلال التركيز على أهمية تقديم حلول السوق وتحسين السيولة المالية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز القطاع للمساهمة في تحقيق مستهدفات ((أجندة دبي الاقتصادية D33)).

وقال تيري بورت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ((تشي إكس للأصول الرقمية)) CXDA: ((إننا ندرك الإمكانات الهائلة وغير المستثمرة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدور المهم الذي يسهم به في الاقتصاد.

فيما تتمثل مهمتنا في التخلص من القيود التي تشكل عائقاً أمام هذه الإمكانات وتسهم في إطلاقها والاستفادة من قوتها. لقد وجدنا أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الجهة التي تتمتع برؤية طموحة وثاقبة ومهمة واضحة، مع تركيزها على تحقيق النجاح للنهوض بهذا القطاع في دبي إلى مستويات متقدمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33)).

وأضاف: ((توفر منصة CXDA الابتكار، والبنية التحتية المثالية للحوكمة، وحلول معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). ونحن على ثقة من أن شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستأتي بعصر جديد من السيولة والنمو في هذا القطاع، ومن شأنها كذلك إحداث فرق دائم وملموس)).

وتهدف الشراكة إلى استكمال وتوحيد المعايير الرئيسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على سجلات الشركات والقروض، مما يتيح إنشاء مجموعات من المعلومات المطلوبة لتسهيل حصول المؤسسات إلى التمويل.

وتسهم الشراكة في تسهيل عملية تقديم طلبات الحصول على القروض عبر توفير تجربة سهلة للمستخدمين، إلى جانب تقديم مستويات راقية من خدمة العملاء المخصصة والاستباقية.

ويستفيد الشركاء من الأدوات المتكاملة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التي توفرها برايم داش. ويقدم الشركاء وصولاً غير مسبوق للتحليلات المالية، بما في ذلك السيناريوهات المحتملة لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحقيق السلامة المالية لأعمالهم.