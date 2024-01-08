«اقتصادية الشارقة» تصدر كتيب التنمية في المنطقة الوسطى والشرقية

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة كتيب التنمية في المنطقة الوسطى والشرقية بالشارقة، بعنوان ((حراك ينبض بالحياة)) وذلك في إطار حرصها على تسليط الضوء على أهمية المنطقتين وما تمتلكانه من موارد تساهم في الارتقاء باقتصاد الإمارة.

ويأتي إصدار هذا الكتيب حرصاً من الدائرة على المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها في التنمية الشاملة في مختلف مدن ومناطق الإمارة، وإيماناً منها بجهود التنمية في المنطقتين الوسطى والشرقية، والتي يتم تنفيذها وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي وتماشياً مع المشروعات التطويرية التي يتم تدشينها تباعاً في هذه المناطق، والتي ساهمت في تسهيل وتسريع حركة التنقل، وتعزيز حجم الاستثمارات للمنطقتين الوسطى والشرقية في مختلف قطاعات الأعمال.

وتضمن الكتيب ثلاثة أبواب، حيث جاء الباب الأول بعنوان((المنطقة الوسطى واحة الاستدامة والنماء)) والذي تناول أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المنطقة الوسطى ورخص الأعمال خلال الأعوام من 2018 إلى 2022، كما تضمن الأنشطة الصادرة والمجددة في ((الوسطى)) وأهم المشاريع والنماذج المضيئة في المنطقة.

وحمل الباب الثاني والذي كان بعنوان ((المنطقة الشرقية في إمارة الشارقة)) إحصاءات النمو المتواصلة للرخص في المنطقة الشرقية من عام 2018 إلى عام 2022، وواقع الصناعة في المنطقة الشرقية والمشروعات التنموية المستدامة، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية للمنطقة الشرقية والنماذج المضيئة فيها.

وأكد حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن المنطقتين ((الوسطى والشرقية)) تُعدان من المناطق الاستثمارية المهمة في الإمارة، لتمتعهما بالثراء البيئي والاجتماعي والاقتصادي، مؤكداً على أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تمضي قدماً نحو تحقيق أهدافها بالتنمية الشاملة في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وأوضح المحمود أن حزمة المشاريع التنموية والعمرانية في المنطقتين الوسطى والشرقية، ساهمت في تسهيل وتسريع حركة التنقل، وتعزيز حجم الاستثمارات في المنطقتين بمختلف قطاعات الأعمال، مؤكداً أن هذه المشاريع تمثل رافداً تنموياً ودافعاً لعجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

ومن جانبها أكدت نورة يوسف بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية، أن إصدار كتيب التنمية في المنطقتين الوسطى والشرقية يأتي لتسليط الضوء على المنطقتين وما تمتلكانه من موارد اقتصادية ومواقع سياحية، وتشجيعاً للمستثمر سواء في الاستثمار المهني أو التجاري وذلك باعتبارهما من أهم المناطق الحاضنة للأعمال لما تمتلكانه من موارد وبنية تحتية متطورة، أسهمت في خلق بيئة استثمارية مثالية وجاذبة، وكذلك مواكبةً للنهضة التي تشهدها الإمارة والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار.

وأضافت أن الكتيب يرصد أهم المؤشرات الاقتصادية في المنطقتين الوسطى والشرقية بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة، إلى جانب إيجاد المناخ الملائم لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.