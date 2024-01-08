المستثمرون يقلّصون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة في 2024

قلص المستثمرون رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد أن صبت البيانات الاقتصادية وتحذيرات مسؤولي البنوك المركزية الماء البارد على السوق الذي كان قد ((تفوَّفت على نفسها بشكلٍ كبير)) في نهاية العام الماضي.

وغَيّر المتداولون في أسواق عقود المبادلات رهاناتهم على تخفيض أسعار الفائدة المُقدمة من الاحتياطي الفيدرالي، لتُصبح بمقدار خمس أو ست نقاط بدلاً من ست أو سبع وربع نقطة. لقد بدأوا الآن بتقدير احتمال بنسبة 75% لأول تخفيض في مارس، بعد أن كانوا قد قدروا بالكامل مثل هذه الخطوة في نهاية العام الماضي.

وجاء هذا الرأي الأقل تفاؤلاً حول خفض الفائدة في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت أقوى من المتوَقَع هذا الأسبوع أن الحُجة لبدء الاحتياطي الفيدرالي بخفض الأسعار قريباً قد ضعفت. وقدم محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي، الذي نُشر منذ أيام، صورة أكثر تشدُداً وحزماً من تعليقات رئيسه جيروم باول، في المؤتمر الصحفي المُصاحب له.

وقال فلوريان إلبو، رئيس الاقتصاد الكُلي في بنك لومبارد أوييه: ((التقرير الأخير عن الوظائف هو جزء من البيانات التي كنا نفتقدها لرؤية بعض الاعتدال في الأسواق))، مُضيفاً أنه بعد اجتماع السياسة النقدية الأخير للاحتياطي الفيدرالي ((ذهب تسعير خفض الفائدة إلى ما هو أبعد بكثير من ذلك، أبعد حتى مما كان يوصله الاحتياطي الفدرالي في بياناته)).

وخلال الأسابيع الأخيرة من عام 2023، كَثَف المستثمرون رهاناتهم على أن البنوك المركزية على جانبي الأطلسي ستقوم بتخفيض سريع لأسعار الفائدة هذا العام، مما أدّى إلى أكبر ارتفاع للسندات العالمية لشهرين متتاليين منذ عدة سنوات.

وجاء ذلك في أعقاب بيانات تشجيعية عن التضخم، وموقف الاحتياطي الفيدرالي المتساهل غير المتوَقَع، الذي نشر في ديسمبر توقُعات جديدة أظهرت مسؤوليه يُشيرون إلى خفض بقيمة 75 نقطة أساس خلال العام المُقبل.

وقال كريج إنشيز، رئيس قسم أسعار الفائدة في شركة رويال لندن لإدارة الأصول: ((لا تزال أسواق العمل مقيدة، ولا تزال تسويات الأجور قوية، والضغوط التضخمية تتزايد؛ بسبب التوترات في الشرق الأوسط، في حين يستمر تيسير الظروف المالية))، كما يعتقد أيضاً أنه من غير المُحتمل أن يُنفذ الاحتياطي الفيدرالي ما يقرُب من 6 تخفيضات للفائدة هذا العام.

وأضاف: ((هذا بمثابة صداع للبنوك المركزية، ومع عدم توَقُع الكثيرين لحدوث ركود عالمي واسع النطاق، أجد صعوبة في فَهم سبب خفض أسعار الفائدة بهذه السرعة)).

وقلّد المُستثمرون في أوروبا المُستثمرين في الولايات المُتحدة في خفض أسعار السندات، حيث قلّصوا توقعاتهم بخفض البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا العام.

وعزَزَت هذا الرأي بيانات أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى 2.9% في ديسمبر، ليعكس بذلك ستة أشهر من الانخفاضات المتتالية، بينما أشارت التعديلات التصاعدية لقراءات النشاط التجاري إلى أن الاقتصاد كان أقوى مما كان يُعتقد سابقاً، ما يُثير التساؤلات حول متى سيبدأ البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة.

وقال توماش ويلاديك كبير الاقتصاديين في شركة تي رو برايس: ((في ضوء أحدث بيانات مؤشر مُديري المشتريات وبيانات التضخم، أعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو القادم على أقرب تقدير)).

وتُراهن الأسواق على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة 1.46 نقطة مئوية هذا العام، منخفضة عن 1.64 في بداية الأسبوع، مع انخفاض احتمالية التخفيض الأول في مارس إلى حوالي النصف. كما أعاد المُستثمرون التفكير حول المسار المُستقبلي لبنك إنجلترا، حيث يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة في المملكة المُتحدة إلى 4% بحلول نهاية العام، بانخفاض عن الرهان على نسبة 3.5% في نهاية العام الماضي. كما نُقِحَت قراءة الأنشطة التُجارية للمملكة المُتحدة منذ أيام.