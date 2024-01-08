«ثقافة النمو» تتراجع.. هل يستدرج الغرب نفسه نحو السقوط؟

كانت الثورة الصناعية واحدة من أكثر الأحداث أهمية في التاريخ البشري، فقد شحذت الاختراقات التكنولوجية، على مدى بضعة عقود، الناتج الاقتصادي، فأخرجته من قاع آسن دام قروناً، وحلّقت عالياً بالتجمعات البشرية والمستويات المعيشية والآجال المُتوقعة للحياة. وعلى أهميته الحيوية، ما زال هناك اختلاف كبير حول سبب بزوغ كل ذلك، ومتى وأين بدأ.

وقد تفتقت عن ذهن روبرت ألين، المؤرخ الاقتصادي الأمريكي، واحدة من أكثر الحُجج إقناعاً، إذ يرى بأن النجاحات البريطانية في التجارة إبّان القرنين الـ 16 و17، رفعت الأجور وخفضت تكاليف الطاقة، ما خلق محفزات قوية للاستعاضة بالعمالة وميكنة العمليات التصنيعية عن الطاقة ورأس المال. ويؤكد آخرون على الدور الذي لعبته المؤسسات في المملكة المتحدة، فيما يعتبر البعض، الأفكار الابتكارية، نتيجة لزيادة التفاعلات بين التجمعات السكانية الآخذة في النمو والكثافة.

وثمّة نظرية أخرى مثيرة للاهتمام، صاحبها جويل موكير، المؤرخ الاقتصادي، في كتاب أصدره في عام 2016 بعنوان ((ثقافة النمو))، حيث أفاد بأن تغيراً ثقافياً أوسع نطاقاً هو ما مهد الطريق أمام الثورة الصناعية. وأيّد مفكرون بريطانيون بارزون، أمثال فرانسيس بيكون وإسحق نيوتن، وجهة نظر مُوجهة نحو التقدم عن العالم، تركّزت على فكرة أهمية العلم والتجريب في زيادة رفاهية البشر.

ورغم كونها مقنعة، لم تكن نظرية موكير حتى وقت قريب سوى نظرية! لكن تدلل ورقة بحثية مثيرة للإعجاب، نُشرت الشهر الماضي، ألّفها مجموعة من خبراء الاقتصاد، على هذه الحُجة. فقد حلل الباحثون محتوى 173.031 كتاباً طُبِعَ في إنجلترا بين 1500 و1900، وتتبعوا تواتر التغيرات التي طرأت على المصطلحات المُستخدمة، واستخدموها، باعتبارها دليلاً على المفاهيم الثقافية التي سادت حينها.

ووجد الباحثون زيادة ملحوظة في استخدام المصطلحات ذات الصلة بالتقدم والابتكار، بداية من أوائل القرن 17. ويدعم هذا فكرة، مفادها أن ((التطور الثقافي في التوجهات نحو الإمكانات العلمية، يفسر جزئياً، الثورة الصناعية البريطانية وانطلاقتها الاقتصادية)).

ولبيان ما إذا كان ذلك ينطبق على بلدان أخرى، عملت على تكييف ومد تحليلهم بحيث يشمل إسبانيا، التي خاضت تنافسية اقتصادية مع بريطانيا حتى القرن 17، لكنها تخلّفت عن ركبها بعد ذلك. ولدى استخدامي لبيانات ملايين الكتب المُرقمنة ضمن مشروع ((غوغل نغرام))، وجدت أن طفرة النقاشات عن التقدم في الكتب البريطانية حدثت قبل نحو قرنين من الطفرة ذاتها في إسبانيا، ما يعكس اتجاهات التنمية الاقتصادية في البلدين.

الأمر هنا لا يتعلق فحسب بحديث الناس عن التقدم مع مضي بلادهم قدماً للأمام، فقد تطورت الثقافة في كلا البلدين قبل تسارع النمو، لكن اكتشاف الأدوار المهمة التي تلعبها اللغة والثقافة في تحفيز التطور الاقتصادي كان له بالغ الأثر على الغرب اليوم.

ومداً لخط التحليل على استقامته حتى عصرنا اليوم، يتبدى لنا مشهد مثير للذهول. فقد بدأ الغرب في الابتعاد عن ثقافة التقدم، في الـ 60 عاماً الماضية، واتجه نحو ثقافة الحذر والقلق والعزوف عن المخاطرة، مع تباطؤ النمو الاقتصادي بموازاة ذلك خلال الفترة ذاتها. وانخفض تواتر استخدام المصطلحات ذات الصلة بالتقدم والتحسن والمستقبل بنحو 25% منذ ستينات القرن المنصرم، في حين صار استخدام المصطلحات ذات الصلة بالتهديدات والمخاطر والقلق أكثر شيوعاً بعدة مرات.

قد لا يكون من قبيل الصدفة تنامي الاستخدام المتزامن للغة المرتبطة بالحذر، وإنما هو قوة مساوية ومعاكسة تعمل ضد النمو والتقدم. وتعتقد روكساندرا تيسلو، وهي واحدة من مجموعة كُتّاب آخذة في الازدياد من الذين يركزون على التقدم وعلاقته بالعلم والاقتصاد والسياسة، أن التشكك المتنامي في التكنولوجيا وبروز التفكير الصفري في المجتمع المعاصر، واحد من التحديات الإيديولوجية المعرّفة لعصرنا اليوم.

وقد يعتبر البعض إعادة توازن الأولويات، من التقدم الأزلي إلى الحذر، أمراً جيداً، فيما هو خطأ كارثي. وبجانب النمو الاقتصادي، فقد أتى الدافع نحو التقدم لنا بالطب الحديث، وأعمار أطول وأكثر صحة، وإمدادات غذاء وفيرة، وتقليص كبير لمعدلات الفقر، فضلاً عن طاقة متجددة أكثر وأقل ثمناً. ولذا، يمكن حلّ التحديات التي تواجه عالمنا اليوم بمزيد من التركيز على التقدم، وليس الحدّ منه.

لقد طغت الصراعات الجماعية والاستغلال والمعاناة على عالم ما قبل الصناعة، وإذا ما أردنا تفادي الانحطاط، فعلى أنصار الابتكار والنمو والوفرة، التغلب على المبشرين بالهلاك.