فأر يرتب أغراض مصوّر كل ليلة.. والكاميرا تكشفه

اكتشف مصوّر أن فأراً يعمل كل ليلة على ترتيب أغراضه المبعثرة خلال مدة شهرين.

وكان مصوّر الحياة البرية رودني هولبروك قد لاحظ أن الأشياء التي تركها تمت إعادتها بشكل غامض إلى مكانها بين عشية وضحاها، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وأعدّ المصوّر كاميرا للرؤية الليلية على طاولة عمله لمعرفة ما كان يحدث، والتقطت الكاميرا صوراً تذكّر بفيلم الرسوم المتحركة «راتاتوي» لعام 2007، حيث يقوم أحد القوارض بالطهي سراً في أحد المطاعم.

وقال هولبروك (75 عاماً): «في البداية، لاحظت أن بعض الطعام الذي كنت أضعه للطيور ينتهي به الأمر في بعض الأحذية القديمة التي كنت أخزنها في السقيفة، لذلك أعددت كاميرا لاكتشاف الحقيقة».

وأضاف: «لم أصدّق الأمر عندما رأيت أن الفأر كان يرتب أغراضي».

وأظهرت اللقطات المصوَّرة أن الفأر نقل كل الأشياء إلى صندوق، حتى قطع البلاستيك والصواميل والمسامير.

وتابع هولبروك: «لا أهتم بالترتيب الآن، فأنا أعلم أنه سيهتم بالأمر. أترك الأشياء خارج الصندوق، ويعيدها إلى مكانها بحلول الصباح».

يُذكر أن حادثة مماثلة وقعت عام 2019، عندما أظهر مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع فأراً يخزّن الأشياء ويعمل على ترتيبها.

وقال ستيف ماكيرز إنه كاد يصاب بالجنون عندما لاحظ أن المسامير والأشياء المعدنية تختفي من مكانها لتظهر مرة أخرى في صندوق، واكتشف أن فأراً كان وراء ذلك الأمر.