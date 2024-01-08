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إعلان حالة الطوارئ في الإكوادور بعد هروب زعيم أخطر عصابة

1/8/2024 8:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، أمس، حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك في السجون، بعد هروب خوسيه أدولفو ماسياس، زعيم أخطر عصابة إجرامية في البلاد، من سجنه، وحصول أعمال شغب وعصيان في عدد من السجون.

وقال الرئيس، في منشور على «إنستغرام»: «لقد وقّعتُ للتوّ مرسوم إعلان حال الطوارئ لتوفير كامل الدعم السياسي والقانوني للقوات المسلّحة في عملياتها».

وتجيز حالة الطوارئ للحكومة الاستعانة بالجيش لحفظ النظام العام في سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك داخل السجون.

وأرفقت حالة الطوارئ مع فرض حظر تجوّل ليلي من الساعة 23,00 حتى الساعة 05,00 بالتوقيت المحلي.

وكان متحدّث باسم الحكومة الإكوادورية رجّح، أمس، أن يكون زعيم عصابة لوس تشونيروس النافذة قد فرّ من السجن، وذلك غداة إعلان السلطات أنها فقدت أثر خوسيه أدولفو ماسياس الملقّب «فيتو»، وإطلاق عملية بحث عنه.

وقال المتحدث باسم الحكومة، روبرتو إيزوريتا، إن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن «فيتو»، البالغ 44 عاماً، فرّ قبل ساعات من عملية للشرطة في السجن، وتمّ نشر أكبر عدد من القوات للعثور على هذا السجين الخطر جداً.

وأعرب إيزوريتا عن أسفه لمستوى انتشار الجماعات الإجرامية ولفشل نظام السجون في الإكوادور.

وشهدت الإكوادور أعمال عنف في السنوات الأخيرة مع سعي عصابات متنافسة لبسط سيطرتها.

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