«يونايتد إيرلاينز» تعثر على مسامير مفكوكة بطائرات «بوينغ»

تفاقمت أزمة طائرات بوينغ 737 ماكس الأخيرة أمس، بعد أن قالت شركة يونايتد إيرلاينز إنها عثرت على مسامير مفكوكة في عدة طائرات (ماكس 9)، ما أثار مخاوف جديدة بين خبراء الصناعة بشأن كيفية تصنيع طائرتها الأكثر مبيعاً.

وأوقف الهيئات التنظيمية الأمريكية 171 طائرة (737 ماكس 9) بعد انفجار بمقصورة طائرة تشغلها شركة ألاسكا إيرلاينز بعد قليل من إقلاعها من مطار بورتلاند بولاية أوريجون يوم الجمعة، ما أدى إلى هبوطها اضطرارياً.

وقالت يونايتد إيرلاينز، وهي إحدى شركتي الطيران الأمريكيتين اللتين تستخدمان هذا الطراز من بوينغ، إن عمليات الفحص التي أجرتها وجدت مسامير مفكوكة في عدة لوحات. وزاد ذلك المخاوف بشأن عملية إنتاج 171 طائرة (ماكس 9) أوقفت عن التحليق حالياً.

وقال مصدر إن يونايتد عثرت على ما يقرب من عشر طائرات بها مسامير مفكوكة، مشيراً إلى أن الرقم قد يرتفع.

وواجهت بوينغ العديد من مشكلات الإنتاج منذ إيقاف تشغيل عائلة (737 ماكس) في أوائل 2019 بعد حادث خلَّف قتلى. وانخفضت أسهم بوينغ ثمانية في المئة أمس.

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