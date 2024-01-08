«يونايتد إيرلاينز» تعثر على مسامير مفكوكة بطائرات «بوينغ»

(MENAFN
- Al-Bayan)
تفاقمت أزمة طائرات بوينغ 737 ماكس الأخيرة أمس، بعد أن قالت شركة يونايتد إيرلاينز إنها عثرت على مسامير مفكوكة في عدة طائرات (ماكس 9)، ما أثار مخاوف جديدة بين خبراء الصناعة بشأن كيفية تصنيع طائرتها الأكثر مبيعاً.
وأوقف الهيئات التنظيمية الأمريكية 171 طائرة (737 ماكس 9) بعد انفجار بمقصورة طائرة تشغلها شركة ألاسكا إيرلاينز بعد قليل من إقلاعها من مطار بورتلاند بولاية أوريجون يوم الجمعة، ما أدى إلى هبوطها اضطرارياً.
وقالت يونايتد إيرلاينز، وهي إحدى شركتي الطيران الأمريكيتين اللتين تستخدمان هذا الطراز من بوينغ، إن عمليات الفحص التي أجرتها وجدت مسامير مفكوكة في عدة لوحات. وزاد ذلك المخاوف بشأن عملية إنتاج 171 طائرة (ماكس 9) أوقفت عن التحليق حالياً.
وقال مصدر إن يونايتد عثرت على ما يقرب من عشر طائرات بها مسامير مفكوكة، مشيراً إلى أن الرقم قد يرتفع.
وواجهت بوينغ العديد من مشكلات الإنتاج منذ إيقاف تشغيل عائلة (737 ماكس) في أوائل 2019 بعد حادث خلَّف قتلى. وانخفضت أسهم بوينغ ثمانية في المئة أمس.
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