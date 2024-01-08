ندوة الثقافة والعلوم تحتفي بمكانة وإنجازات الراحل سلطان العويس

تنظم ندوة الثقافة والعلوم، في إطار فعاليات ملتقاها الشهري للشعر العربي، أمسية احتفائية بالشاعر الراحل سلطان بن علي العويس، بمناسبة اعتماد يونسكو عام 2025

عاماً للاحتفال بالذكرى المئة لمولده، وذلك في يوم الأربعاء 10 يناير 2024، بتمام الساعة السابعة مساء، في مقر ندوة الثقافة والعلوم في الممزر بدبي.