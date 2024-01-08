ندوة الثقافة والعلوم تحتفي بمكانة وإنجازات الراحل سلطان العويس

ندوة الثقافة والعلوم تحتفي بمكانة وإنجازات الراحل سلطان العويس
التاريخ
1/8/2024 7:27:13 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تنظم ندوة الثقافة والعلوم، في إطار فعاليات ملتقاها الشهري للشعر العربي، أمسية احتفائية بالشاعر الراحل سلطان بن علي العويس، بمناسبة اعتماد يونسكو عام 2025
عاماً للاحتفال بالذكرى المئة لمولده، وذلك في يوم الأربعاء 10 يناير 2024، بتمام الساعة السابعة مساء، في مقر ندوة الثقافة والعلوم في الممزر بدبي.
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