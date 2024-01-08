ورطة تتطوق صبا مبارك في مسلسل «بين السطور»

تنشغل النجمة صبا مبارك بأعمال ونشاطات فنية متنوعة، في الفترة الحالية، على مستوى الأعمال التلفزيونية والسينمائية، إذ تنتظر عرض مسلسل الدراما والتشويق «بين السطور»، يوم 25 يناير الجاري. وكذلك فيلم «أنف وثلاث عيون» المنتظر طرحه قريباً بدور العرض المصرية والعربية، بعد أن شهد عرضه الأول بالدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر، وذلك بعد انتهائها مؤخراً من تصوير الجزء الثاني من مسلسل الإثارة والتشويق عنبر 6 الذي يُعرض حالياً على منصة شاهد.



تدور أحداث مسلسل «بين السطور»، حول هند سالم (صبا مبارك)، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها، والذي يحمل قصة حب قديمة، والمسلسل هو النسخة المصرية لمسلسل كوري، وقد قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وهو من تطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة: النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصري. ويعرض المسلسل على قنوات أون تي في وإم بي سي بالتوازي مع منصة شاهد.

وتشارك النجمة صبا مبارك في بطولة فيلم «أنف وثلاث عيون» مع النجم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، ويتناول الفيلم قصة جراح تجميلي يقع في غرام شابة تصغره بعشرين عاماً، فيستعين بطبيبة نفسية للتخلص من تلك العلاقة، والفيلم من تأليف وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس

وقد سبق هذا، دورها في الجزء الثاني من مسلسل «عنبر 6»، وهو من تأليف هاني سرحان ودعاء عبدالوهاب، ويضم عدداً كبيراً من النجوم العرب، من بينهم: سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، وسلوى محمد علي.