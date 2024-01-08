بيتر بنس يعزف في دبي 18 أكتوبر

تستضيف دبي عازف البيانو العالمي الموهوب بيتر بنس ضمن جولته ((بيانوسفير))، وذلك في ((كوكا كولا أرينا)) 18 أكتوبر المقبل. يشتهر بنس بمهاراته السريعة في العزف على البيانو وأسلوبه المبتكر، وسيأسر الجماهير بدمجه بين الأنواع الموسيقية الكلاسيكية والمعاصرة، فضلاً عن قدرته على تحويل البيانو إلى أوركسترا سيمفونية.

ويشتهر هذا العرض الموسيقي، الذي ينظمه في دبي كلّ من Koncertpromo و Art & Culture و((بريكس إنترتينمنت))، بأروع المعزوفات التي اشتهر بها الفنان في العالم.

وأعرب رولاند هورفاث، المالك والرئيس التنفيذي لشركة ((بريكس إنترتينمنت))، عن حماسه لهذا الحدث قائلاً: ((نحن سعداء للغاية بتنظيم أول عرض كبير لبيتر بنس في دبي. إن موهبته العبقرية وشغفه بالبيانو يتردد صداهما بشدة لدى الجماهير على مستوى العالم. كما أن دبي تتمتع حقاً بمتعة فنية لا تضاهى)).

تدرب بنس بشكل كلاسيكي وانغمس لاحقاً في عدد لا يحصى من الأنواع الموسيقية في كلية بيركلي للموسيقى، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية في الضرب السريع على مفاتيح البيانو في دقيقة واحدة بـ 765 ضربة مفتاح. كما أن عزفه لأغنية ((Bad)) لمايكل جاكسون في عام 2015 أوصله إلى النجومية، حيث حصد 10 ملايين مشاهدة في غضون أيام. وأعاد بيتر بنس عزف البيانو على شبكات التواصل الاجتماعية بفضل ما يزيد عن 1.2 مليار مشاهدة فيديو ومتابعة رقمية.

وقد أذهل الجماهير في أكثر من 40 دولة، حيث قدم عروضه في أماكن مرموقة مثل دار أوبرا سيدني وستادثال في فيينا. كما حصد العديد من الجوائز، ومنها على ألبومه ((The Awesome Piano)) عام 2020 الذي ظهر لأول مرة على Steinway & Sons.