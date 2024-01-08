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«أوبنهايمر» الفائز الأكبر في جوائز «غولدن غلوب»

1/8/2024 7:27:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصد ((أوبنهايمر))، الفيلم الدرامي لكريستوفر نولان عن مخترع القنبلة الذرية، أغلب جوائز غولدن غلوب، بينما فشل فيلم ((باربي))، الذي حقق نجاحاً كبيراً في الصيف في الحصول على جائزة أفضل فيلم كوميدي، التي كانت من نصيب ((بور ثينغز)).

وحصل فيلم ((أوبنهايمر)) على 5 جوائز، من بينها أفضل فيلم درامي، وأفضل مخرج (نولان)، وأفضل موسيقى تصويرية، بالإضافة إلى جائزتي أفضل ممثل في فيلم درامي لكيليان مورفي، وأفضل ممثل مساعد لروبرت داوني جونيور.

وقال نولان لصحافيين: إن ((مأساة)) ج. روبرت أوبنهايمر، العالم الذي بقي مخلصاً لبلاده ولم يعتذر عما فعله، ومع ذلك ((دمره الشعور بالذنب))، أثارت اهتمامه.

وأشاد مورفي، الذي يؤدي دور الشخصية الرئيسية في الفيلم الطويل، الذي تبلغ مدته ثلاث ساعات بـ((المخرج صاحب رؤية))، فيما وصف روبرت داوني جونيور، الذي يجسد شخصية المنافس اللدود لبطل القصة، الفيلم بأنه ((تحفة فنية)).

وبفوزه بجائزة أفضل مخرج تغلب نولان على غريتا غيرويغ، التي أخرجت فيلم ((باربي))، الذي صدر بالتزامن مع ((أوبنهايمر))، ما دفع بالعديد من المشاهدين إلى متابعة الفيلمين في دور العرض في ما عرف بظاهرة ((باربنهايمر))، ونتيجة لذلك حققا معاً 2,4 مليار دولار من عائدات شباك التذاكر.

وكان فيلم ((باربي)) الذي يتمحور على الدمية الشهيرة الأوفر حظاً للفوز بأكبر عدد من جوائز ((غولدن غلوب)) مع حصوله على تسعة ترشيحات، لكنه فاز بجائزتين فقط هما أفضل أغنية كتبتها بيلي إيليش وشقيقها فينيس، وأفضل إنجاز سينمائي، وعلى شباك التذاكر (فئة جديدة) بعد تحقيقه أعلى إيرادات للعام.

كما أن ((باربي)) خسر أمام فيلم ((بور ثينغز))، الذي فاز بجائزة أفضل فيلم كوميدي، والتي فازت إيما ستون عنه بجائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي، لتجسيدها دور بيلا باكستر.

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