«نغمات دبي».. عروض موسيقية تنشر البهجة على ضفاف الوجهات المائية

تعود أمسيات ((نغمات دبي)) مجدّداً، ضمن فعاليات ((مهرجان دبي للتسوق))، والتي تستمر حتى 14 يناير الجاري، لتقدّم مجموعة من العروض الموسيقية المباشرة، وتنشر البهجة على ضفاف الوجهات المائية المميزة ((بلوواترز)) و((السيف))، إضافة إلى وجهتي ((بوكس بارك)) و((لاست إكزت الخوانيج)).

وسيحظى زوار الوجهات بفرصة الاستمتاع بالعروض الموسيقية المباشرة التي تقدّمها مجموعة من المواهب المحلية كل ليلة، على مدار الأسبوع، حيث تقدّم ((نغمات دبي)) خياراتٍ موسيقية تناسب جميع الأذواق، وسط أجواء دبي المميزة.

أمسيات لا تنسى

وسيكون عشاق الأنغام الهادئة على موعدٍ مع عروض فريدة في وجهة ((السيف)) التراثية، في حين يحظى محبو الألحان الدافئة والمؤثرة بأمسياتٍ لا تُنسى في ((بلوواترز))، مع إطلالاتٍ رائعة على أفق دبي. كما يمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بتشكيلةٍ واسعة من المأكولات الشهية التي تقدمها شاحنات الطعام المتنوعة في ((لاست إكزت الخوانيج))، قبل الاستعداد لحضور العروض الموسيقية المبهرة.

عروض حية

وتشارك جيسيكا ألفيس في أمسيات ((نغمات دبي))، وهي مغنية معروفة، تشتهر بأداء العروض الحيّة لأغاني الجاز والبوب الكلاسيكية الشهيرة، بما فيها ((فيلينج جود)) و((دانس ويذ سمبادي)). أحيت جيسيكا ألفيس العديد من الحفلات في مطاعم شهيرة في مختلف أنحاء دبي والمنطقة، وتشارك في أمسيات ((نغمات دبي))، في موقعين مختلفين، هما ((بلوواترز)) و((بوكس بارك)).

ويسعى الفنان عُدي السليمان، من خلال مشاركته في ((نغمات دبي))، إلى إحياء تقليد العزف على آلة القانون، من خلال تقديم عروض آسرة في مختلف أنحاء العالم. ويعزف الفنان الموهوب أنماطاً موسيقية متنوعة، بدءاً من المقطوعات الكلاسيكية، وصولاً إلى الأغاني العصرية، بمساعدة منسق أغانٍ. وسيعزف الفنان عُدي السليمان في ((بلوواترز)) و((السيف)) و((لاست إكزت الخوانيج)).

ويقدم إبي في كي، الذي ولد ونشأ في دبي، ويشتهر بغناء أنماط البوب والفولك والآر أند بي والموسيقى الصوتية، أغاني من تأليفه، تتناول مواضيع الحب والحياة. وستستضيف ((بوكس بارك)) و((لاست إكزت الخوانيج))، أروع عروض الفنان إبي في كي.

وتشارك المغنية اللبنانية المقيمة في دبي ((نورزي))، في أمسيات ((نغمات دبي))، وكانت من بين أولى الفنانات في الشرق الأوسط اللاتي قدّمن مزيجاً فريداً من الأغاني الأصلية، وأغاني فنانين آخرين باللغتين العربية والإنجليزية. وسيستمتع الجمهور بأداء ((نورزي)) لأروع الأغاني في ((بلوواترز)) و((بوكس بارك)) و((لاست إكزت الخوانيج)) و((السيف)).

فرقة موسيقية

وتستضيف ((نغمات دبي))، مارياتشي كويتزا، وهي فرقة موسيقية مؤلفة من شخصين، تهدف إلى تعريف الجمهور بالموسيقى المكسيكية التقليدية، حيث يقدّم العازفان ألحاناً لاتينية راقصة، تنبض بالحياة، على آلتي الجيتار والكمان. وستحتضن ((بلوواترز)) و((بوكس بارك))، العروض الرائعة للفرقة الموسيقية.

وسيكون نجم الراب ستورم فيرنانديز، المقيم في دبي، والذي يشتهر بمهاراته الاستثنائية في تأليف أغانٍ ذات كلمات مؤثرة، وإيقاع سريع، تأسر قلوب الجماهير، حاضراً في أمسيات ((نغمات دبي))، إذ سيقدم أعذب الألحان في ((بلوواترز)). وبدأ مؤخراً بتجربة ألحان جديدة، بهدف تقديم أنماط موسيقية مختلفة، وتطوير مسيرته المهنية.

وسيكون جمهور دبي على موعد مع خالد بهنسي، حيث يعزف بهنسي على آلات موسيقية فريدة، مثل آلات ((الهاندبان)) (handpan)، و((الديدجيريدو)) (digeridoo)، و((قيثارة الفكّ)) (jaw-harp)، وسيقدم العازف أروع المقطوعات الموسيقية في ((بلوواترز)) و((بوكس بارك)) و((لاست إكزت الخوانيج)) و((السيف)).