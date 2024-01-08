معرض فني يروي سحر وجمال معالم دبي

يقدم الفنان البريطاني توم بتلر أحدث أعماله في معرضه الفني الجديد الذي يحمل عنوان ((Monochrome Metropolis))، والذي يقام 27 يناير الجاري ويستمر حتى 18 فبراير المقبل في مستاريا غاليري في منطقة القوز بدبي. ويتزامن افتتاح المعرض الملهم مع بداية مهرجان القوز للفنون 2024، الذي سيُقام في 27 و28 يناير الجاري.

يعرض الفنان توم بتلر لوحات فنية معاصرة بتفاصيل فريدة لبعض أشهر المعالم الحضرية في دبي. تتميز لوحاته بتقنية الكولاج وتبرز فيها رؤية الفنان بفنتازيا خاصة به، حيث تجذبنا اللوحات للتأمل العميق فيها، مشجعةً المشاهدين على استكشاف الأعماق الخفية داخل كل قطعة.

يبرز المعرض نمطاً فنياً مختلفاً خارجاً عن المعتاد عليه في لوحات الفنان توم بتلر المليئة عادةً بالكولاج الحيوي، ويسلط المعرض الضوء على تفاصيل الفن المعماري في دبي. وتستعرض أعمال المعرض حرفية الفنان ومهاراته الدقيقة، حيث يستخدم الحبر الرفيع وتقنية الغرافيتي لخلق فن تفصيلي ممتلئ بالروايات. وتعمد الفنان تقليل عناصر الكولاج لينغمس المشاهدون في جمال المناظر الطبيعية في دبي، ويشجعهم على تأمل أجمل المعالم في الإمارة.

يجسد المعرض رحلة الفنان الشخصية والمناظر الجميلة لمدينة دبي، وذلك باستخدام تقنية الرسم بلون واحد. من خلال طبقات معقدة من الورق والحبر وأقلام الرصاص، يصنع توم بتلر لوحات تختزل جوهر الهيكل المعماري للمدينة، مستحضراً فيها إحساساً بالأناقة والعمق الخالد.

تتمحور لوحات المعرض حول وجهات دبي وتاريخها وحاضرها، ويجسد كل عمل فني تطور المشهد الحضري في الإمارة، وسحر دبي، مقدماً فرصة فريدة للغوص في روح تطور الهندسة المعمارية في المدينة.