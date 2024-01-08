الدورة الـ 6 من القمة الثقافية أبوظبي تنطلق مارس المقبل

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن انطلاق فعاليات الدورة السادسة من القمة الثقافية أبوظبي في منارة السعديات بأبوظبي في الفترة من 3 إلى 5 مارس 2024.

وتجمع القمة، التي تعقد تحت شعار ((مسألة وقت))، نخبة من قادة الفكر في الثقافة والفن والتراث والإعلام والموسيقى والمتاحف والسياسة العامة والتكنولوجيا من أكثر من 90 دولة لاستكشاف الدور الذي يمكن أن تلعبه الثقافة، والتي غالباً ما تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، في مساعدتنا على اجتياز لحظة التغير الحاسمة هذه في طريقة فهمنا وتعاملنا مع الوقت.

جلسات

وستتناول جلسات القمة كيفية تحويل الوقت من ((الطابع الميكانيكي))، الذي يميزه في عصرنا الحالي، إلى ((طابع ثقافي جديد))، يتم إعادة مواءمته مع إيقاع الوعي البشري والطبيعة، فيما سيتناول برنامج القمة موضوعاً فرعياً محدداً لاستعراض كيفية تطور علاقتنا بالوقت، ودراسة التحديات التي يمثلها هذا التطور لقطاعي الثقافة والإبداع، وتقديم حلول مركزة وعملية.

وسيتضمن برنامج القمة عدداً من الكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية، والمحاضرات، والحوارات مع الفنانين، وورش العمل، والحوارات الإبداعية، وجلسات مخصصة للنقاش عن السياسات، والعروض الثقافية ومعرضاً للفنون المرئية.

شركاء

وتنظم القمة بالتعاون مع عدد من الشركاء العالميين، من أبرزهم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ((اليونسكو))، وإيكونومست إمباكت، ومتحف التصميم في لندن، وشركة جوجل، ومتحف ومؤسسة سولومون آر جوجنهايم، والأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم، وعدد من الشركاء من دولة الإمارات، منهم أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومعهد العالم العربي، وبيركلي أبوظبي، وكلوب دي مدريد، والمجمع الثقافي، والاتحاد الدولي لمجالس الفنون ووكالات الثقافة، وإيمج نيشن أبوظبي، واللوفر أبوظبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، ومنتدى ثقافة المدن العالمية، ومتحف زايد الوطني.