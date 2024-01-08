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علي بن محمد وحسين محب يطربان جمهور «ليالي الوثبة»

1/8/2024 7:27:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحيا الفنان علي بن محمد، برفقة الفنان حسين محب، السبت الماضي، حفلاً غنائياً ضمن مهرجان الشيخ زايد المقام بمنطقة الوثبة في أبوظبي، في ثالث أمسيات ((حفلات ليالي الوثبة))، التي ينظمها المهرجان لأول مرة ضمن فعالياته وأنشطته المتجددة هذا الموسم، والتي يحييها نخبة من كبار المطربين والفنانين والنجوم العرب، في أجواء تراثية فنية وترفيهية عالمية.

وأطرب علي بن محمد وحسين محب، جمهور وزوار حفلات ليالي الوثبة، حيث قدما مجموعة من الأغاني المحببة والمفضلة لدى الجمهور، ومنحتهم قضاء أمسية ومزيجاً فنياً من الطرب الأصيل، عكست جمالية الموسيقى العربية والتنوع الثقافي الفني.

وشهد الحفل، الذي أقيم بالمسرح الرئيس في مهرجان الشيخ زايد، إقبالاً لافتاً من الجمهور الذين حرصوا على الحضور بصحبة الأهل والأصدقاء، للاستمتاع بالأمسية الفنية التي جمعت فنانين معروفين، قدما مجموعة أغانٍ تفاعل معها الحضور، في أجواء من الفن والطرب بالهواء الطلق.

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