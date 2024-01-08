الذكاء الاصطناعي يثري مهارات الأطفال اللغوية في الإمارات

بالتزامن مع التطور المعرفي والتكنولوجي لاستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في حقل الثقافة والتجارب الأدبية، يتصاعد تأثيره في مجالات عدة، ومنها وسائل التعبير والثقافة القرائية لدى الأطفال واليافعين، وبات من الموضوعات الهامة التي تستحق الدراسة والتحليل، كونها تمثل جانباً هاماً من جوانب تطوير مهارات اللغة لدى الأطفال ومعارف الأطفال، من خلال تعلم الكلمات والقواعد اللغوية، وتحسين النطق والتواصل، عبر تحليل النصوص والصور والصوت. ويبدو هذا بشكل بارز ومؤثر في الإمارات في ظل البيئة الرقمية المتميزة ضمنها.

وفي السياق، يؤكد الكاتب والباحث محمد بن جرش أن الثورة التكنولوجية والمعلوماتية باتت جزءاً لا يتجزأ من حياة المجتمعات المعاصرة، في سياق المعرفة والثقافة، والتي يندرج تحتها أدب الطفل واليافعين، وهذا من الجوانب الإبداعية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتطورة عالمياً، وهنا علينا النظر بعين الاعتبار إلى الوسائل المنهجية والبحثية ذات الصلة بالواقع الاجتماعي، والاستعداد النفسي لدى الأطفال، إلى جانب حضور النقد الأدبي كأسس لفرز الأعمال والقصص الأدبية الموجهة للطفل، ومعايير مواكبتها للقيم والتقاليد، وكذلك روح المعاصرة والابتكار.

أداة مساعدة

ويضيف بن جرش: تمتلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي العديد من المعايير ذات الصلة بطبيعة القصص، ومحتواها الفني، والقيم والآفاق المعرفية الملهمة، والتي تحفز الأطفال على فعل القراءة والكتابة، مع تطور تقنياتهم في سياق المعرفة الشاملة، وعليه، أعتقد أن الذكاء الاصطناعي وتقنياته في الصورة والصوت في تركيز المعلومات والفهم الواضح للجوانب التي قد لا ينتبه لها الطفل عند قراءة أحداث القصة، والإشارات التي ترمز لها، عبر توفير تجارب تفاعلية من خلال الروبوتات أو التطبيقات الذكية، يساعد الأطفال على ممارسة التعبير الحر، وإطلاق العنان للخيال والإبداع، من خلال تفاعلاته المستمرة والمتجددة، بهدف تطوير مهارات اللغة لدى الأطفال، من خلال تعلم الكلمات والقواعد اللغوية، وتحسين النطق والتواصل.

وتابع: كما يجب أن يتم تعزيز التفاعل الشخصي والتواصل الاجتماعي بين الأطفال، مع اعتبار الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة وتعليمية، بدلاً من استبدال التفاعل البشري. ويستدعي الموضوع مزيداً من البحث والدراسة، لتحديد التأثير التكاملي للذكاء الاصطناعي في ثقافة الأطفال والكبار.

الكتاب الرقمي

وحول دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تدعم الثقافة القرائية لدى الأطفال اليافعين، تقول الكاتبة في أدب الطفل ومؤسس ((دار شمس)) للنشر والاستشارات الثقافية، هيا القاسم: بلا شك أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي جزء لا يتجزأ اليوم من العملية التعليمية والتثقيفية لدى الأطفال واليافعين، كونها تتداخل بشكل كبير مع ممارساتهم الدراسية والترفيهية أيضاً، وسط حضور قوي للكتاب الصوتي، وكذلك الكتاب الإلكتروني، وبطبيعة الحال، تعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي هي مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي والفضاء الرقمي، وعلينا استغلال تقنياته لصالح رفع مهارات الطفل، وتحسين لغة التعبير لديه، إلى جانب فتح نوافذ الخيال والابتكار ضمن بيئة تفاعلية ضمن مسارات القيم والعادات الصحية والنفسية.

علاقة مستدامة

وتؤكد القاسم: إن حضور تطبيقات الذكاء الاصطناعي هو مشروع ملهم، ولكننا نؤكد على ضرورة صون هوية الكتاب الورقي، وتحفيز القراءة ومتطلباته لدى الأطفال واليافعين بالدرجة الأولى، للحفاظ على علاقة مستدامة ومتصاعدة التأثير، والتي تكون بمثابة أرض صلبة ينطلق منها الطفل على عوالم التكنولوجية الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي ترفع من معارفه المكتسبة في مجال الأدب والثقافة، بفضل جهود المعلمين والمدربين، وكذلك ورش الكتابة والقراءة، والمبنية على التواصل المباشر والتفاعل الاجتماعي، سواء في المدرسة أو المكتبات، بمساندة ودعم أولياء الأمور.