«وونكا» يحافظ على صدارة شباك التذاكر

حافظ فيلم ((وونكا)) الموسيقي الخيالي عن صانع الشوكولا الشهير الذي أعطى اسمه للفيلم، على صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع، محققاً 14,4 مليون دولار. ويؤدي دور البطولة في فيلم ((وونكا)) النجم تيموتيه شالاميه إلى جانب روان أتكينسون وهيو غرانت.

وحل في المركز الثاني فيلم الرعب الجديد ((نايت سويم)) من إنتاج ((يونيفيرسل)) و((بلام هاوس))، محققاً إيرادات بلغت 12 مليون دولار، وفق شركة ((إكزبيتر ريليشنز)) المتخصصة.

وذهب المركز الثالث إلى فيلم ((أكوامان أند ذي لوست كيندوم)) من إنتاج شركة ((وارنر براذرز))، وحقق 10,6 ملايين دولار. ويؤدي جيسن موموا مجدداً دور البطل الخارق وهو يحارب تغير المناخ.

وتلاه في المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي ((مايغريشن)) الذي يتناول رحلة عائلة البط كولفرت أثناء انتقالها من نيو إنغلاند إلى جامايكا. وحقق الفيلم 10,3 ملايين دولار. وحل في المركز الخامس فيلم ((إنيوان بات يو)) الرومانسي الكوميدي من إنتاج شركة ((سوني)) بإيرادات بلغت 9,5 ملايين دولار.