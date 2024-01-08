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وفاة «القيصر» الألماني فرانز بكنباور

1/8/2024 7:27:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي أمس أسطورة كرة القدم الألمانية ((القيصر)) فرانز بكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، عن عمر 78 عاماً، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة.

وفاز بكنباور مع بايرن ميونيخ، بالكأس الأوروبية ثلاث مرات متتالية، كما كان قائداً للمنتخب الألماني في سبعينيات القرن الماضي ومدرباً للمنتخب الألماني بين 1984 و1990 وإدارياً سابقاً في نادي بايرن ميونيخ في فترة التسعينيات.

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