وفاة «القيصر» الألماني فرانز بكنباور

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفي أمس أسطورة كرة القدم الألمانية ((القيصر)) فرانز بكنباور، بطل العالم كلاعب عام 1974 وكمدرب في 1990، عن عمر 78 عاماً، بحسب ما أعلن الاتحاد الألماني للعبة.
وفاز بكنباور مع بايرن ميونيخ، بالكأس الأوروبية ثلاث مرات متتالية، كما كان قائداً للمنتخب الألماني في سبعينيات القرن الماضي ومدرباً للمنتخب الألماني بين 1984 و1990 وإدارياً سابقاً في نادي بايرن ميونيخ في فترة التسعينيات.
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