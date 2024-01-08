النصر يبدأ معسكر العين

(MENAFN
- Al-Bayan)
بدأ فريق الكرة بنادي النصر معسكراً تحضيرياً في مدينة العين، استعداداً للمرحلة الثانية من الموسم الكروي الحالي، ويستمر المعسكر حتى 15 الجاري، وأدى الفريق أمس مراناً صباحياً باستاد حميد الطاير، وشارك في التدريبات حسين مهدي، بعد شفائه من إصابة الرباط الصيلبي، وأصبح مؤهلاً للمشاركة في المباريات. ويخوض ((العميد)) تجربة ودية وحيدة أثناء فترة المعسكر، مع أحد الفرق الموجودة في العين.
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