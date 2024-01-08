النصر يبدأ معسكر العين

بدأ فريق الكرة بنادي النصر معسكراً تحضيرياً في مدينة العين، استعداداً للمرحلة الثانية من الموسم الكروي الحالي، ويستمر المعسكر حتى 15 الجاري، وأدى الفريق أمس مراناً صباحياً باستاد حميد الطاير، وشارك في التدريبات حسين مهدي، بعد شفائه من إصابة الرباط الصيلبي، وأصبح مؤهلاً للمشاركة في المباريات. ويخوض ((العميد)) تجربة ودية وحيدة أثناء فترة المعسكر، مع أحد الفرق الموجودة في العين.

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