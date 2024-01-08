نجوم أرسنال في ضيافة دبي

يصل فريق أرسنال الإنجليزي معززاً بنجومه إلى دبي اليوم لإقامة معسكر تحضيري لمدة أسبوع قبل مواجهة كريستال بالاس لحساب الجولة 21 من الدوري الإنجليزي المقررة 20 الجاري، ويغيب عن الفريق كل من المصري محمد النني، والياباني تاكيهيرو تومياسو لارتباطهما مع منتخبي بلديهما في بطولتي كأسي أمم أفريقيا وآسيا في كوت ديفوار وقطر.

واعتاد ((المدفعجية)) اختيار دبي وجهة مثالية لمعسكره الشتوي، كونها تجمع بين الطقس الدافئ والمنشآت الرياضية المميزة، كما يحظى أرسنال برعاية طيران الإمارات منذ 2004.

وتوج أرسنال بلقب ((كأس سوبر دبي 2022))، التي أقيمت العام الماضي باستاد آل مكتوم بنادي النصر بعدما أنهى مشواره في البطولة الودية بالفوز على ميلان الإيطالي 2-1، وسط حضور جماهيري لافت. ويستمتع نجوم أرسنال أثناء وجودهم في دبي بزيارة أبرز معالمها السياحية والقيام برحلة سفاري وسط المناظر الطبيعية الخلابة.

ويأمل المدرب ميكيل أرتيتا في استثمار معسكر دبي لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات، حيث لم يذق ((المدفعجية)) طعم الفوز في آخر 4 مباريات بعد خسارته أول من أمس أمام ليفربول بثنائية في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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