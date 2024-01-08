أزمة مالية تهدد بانسحاب الجزيرة الحمراء والرمس من دوري «الهواة»

برز اتجاه قوي داخل ناديي الجزيرة الحمراء والرمس، بالانسحاب مجدداً من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم ((دوري الهواة)) نتيجة أزمة مالية تجعلهما غير قادرين على الاستمرار في المنافسة والالتزام بالمصروفات المالية المترتبة على المشاركة من مرتبات شهرية ومصروفات التدريبات والمباريات وغيرها من الاحتياجات.

وعلم ((البيان)) أن الناديين درسا قرار الانسحاب بهدوء في الفترة الماضية ويأتي ضد رغبتهما في الاستمرار، والصفقات التي ظل يبرمها كل نادٍ في التعاقدات السابقة، دعماً لصفوف الفريقين بهدف الظهور الإيجابي وإثراء المنافسة بطريقة تسهم في رفع المستوى الفني بما يفيد كرة الإمارات ويسهم في تطورها، وحسب المصادر فإن كل نادٍ ظل يتلقى وعوداً من اتحاد كرة القدم في المواسم الماضية بتقديم الدعم المالي أسوة ببعض الأندية من دون جدوى، ما أجبرهما على التقدم خطوة نحو قرار تجميد النشاط من جديد وتوجيه الصرف المالي على الأنشطة الأخرى.

وحسب المصادر فإن الجزيرة الحمراء والرمس، بصدد إرسال مكتوب رسمي لاتحاد كرة القدم في الساعات المقبلة، يفيد بالانسحاب من دوري الهواة عقب نهاية الدور الأول من المنافسة السبت المقبل، لعدم قدرتهما على تسديد المرتبات في الأشهر الماضية للاعبين والأجهزة الفنية، مع تقديم شرح كافٍ عن الموقف المالي الذي جعلهما يتخذان خطوة الانسحاب.

ويترتب على قرار تجميد نشاط الناديين، تسريح نحو 60 لاعباً من المواطنين والأجانب، ما يهدد استمرار نشاطهم الكروي في الملاعب بشكل نهائي، مع إنهاء عقود الجهازين الفنيين في الناديين، وخسارة عدد من العمال والموظفين مصادر الدخل التي يعتمدون عليها.

وسبق أن غاب الناديان عن المشاركة في دوري الهواة 7 مواسم بعد أن قررا الانسحاب عقب موسم 2013 - 2014، وعادا من جديد بطموحات كبيرة في موسم 2021 - 2022، لتكون النسخة الحالية الثالثة لهما على التوالي في دوري الهواة.

ويحتل الجزيرة الحمراء المركز التاسع برصيد 20 نقطة في النسخة الحالية من الدوري، فيما حصل على المركزين التاسع والعاشر في الموسمين الماضيين، بينما يحتل الرمس المركز الأخير برصيد 6 نقاط وحصل على الترتيب الـ12 و الـ14 في مشاركاته عقب قرار رفع التجميد.

وحال تم تنفيذ قرار تجميد النشاط رسمياً، سينضم الجزيرة الحمراء والرمس إلى نادي رأس الخيمة الذي كان قد تمسك بقرار الانسحاب وعدم العودة لأسباب مالية، ليرتفع عدد الأندية المنسحبة من الإمارة إلى 3 أندية، مع استمرار مسافي والتعاون.

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