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العروبة بلا هزيمة في 14 جولة

1/8/2024 7:27:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لا يزال فريق العروبة بطل شتاء دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، يتصدر المشهد مغرداً خارج السرب في ((الهواة)) بـ 36 نقطة، بعد الانتصارات العديدة التي حققها ووصلت إلى 11 فوزاً بجانب 3 تعادلات ولم يعرف ((الأخضر)) طعم الهزيمة طوال 14 جولة، مسجلاً 26 هدفاً فيما استقبل 12 هدفاً، وحسم رجال المدرب البرتغالي برونو بريرا لقب الشتاء المعنوي قبل جولتين على ختام مرحلة الذهاب في إنجاز ربما يحدث لأول مرة في تاريخ النادي الساعي إلى تكرار التجربة الناجحة في موسم 2021 - 2022 عندما صعد لأول مرة لمصاف دوري المحترفين.

وصافة مشتعلة

وفي الوقت نفسه فإن معركة الوصافة تزداد اشتعالاً من جولة لأخرى بين الظفرة المتفوق على دبا الحصن بفارق الأهداف، إذ يملك كل فريق 28 نقطة، وستكون الأخطاء ممنوعة على لاعبي الفريقين في قادم الجولات، خصوصاً وأن العربي رابع الترتيب برصيد 26 نقطة ينتظر أي هفوة لأي من الظفرة أو دبا الحصن للانقضاض على مركز الوصافة.

تألق

من أبرز ملامح الجولة، تألق حسام لطفي لاعب التعاون، حيث ساهم في تسجيل هدفين من أهداف فريقه الثلاثة في مرمى الحمرية، كما تمكن طارق الخديم من قيادة دبا الحصن إلى تحقيق فوز مهم وصعب على سيتي في الوقت القاتل بنتيجة 2 - 1، وفاجأ الرمس ضيفه الفجيرة برباعية، ويبدو أن ((الذئاب)) تأثر كثيراً بغياب هدافه عكاشة حمزاوي الذي غادر الدولة دون إذن النادي للتفاوض مع أحد الأندية بالخارج.

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