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رادوي: أشعر بالحماس مع الجزيرة ولن أكشف عن أسراري الفنية

1/8/2024 7:27:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الروماني ميريل رادوي مدرب الجزيرة، أنه يشعر بالحماس لخوض تحدٍ جديد مع ((فخر أبوظبي))، الذي تعاقد معه مؤخراً قادماً من نادي البطائح، واعداً ببذل قصارى جهده حتى يكون على قدر ثقة إدارة وجماهير النادي خلال مشواره المقبل.

ورفض رادوي الكشف عن الطريقة التي سيعتمد عليها في قيادة فريقه الجديد، موضحاً أنه لن يتحدث عن الأسرار الفنية، وأضاف: ((شخصياً أفضل طريقة اللعب الهجومية، والسيطرة على الكرة، مع الضغط على المنافس عند فقدان الكرة، أحياناً لا بد من اللعب المتوازن، وفي كل الأحوال، لا بد من أغلاق العمق الدفاعي، وعدم منح الفرصة أمام المنافس للنيل من شباكنا)).

واعتبر مدرب الجزيرة أنه يمتلك الأفضلية على غيره من المدربين، بحكم معرفته الجيدة بالكرة الإماراتية والبيئة المحيطة، مشيراً إلى أنه وُجد في الإمارات لاعباً ومدرباً لست سنوات، وأن ذلك أكسبه خبرة كبيرة، وجعله ملماً بكل التفاصيل، ذاكراً أنه سيوظف خبرته لأجل مصلحة الفريق، بما يحقق طموحات الجماهير.

مشوار

وعن مشوار الفريق في الموسم الحالي، قال رادوي: نعلم أننا أمام تحدٍ كبير، عندما تقود نادياً مثل الجزيرة له تاريخ واسم ونجوم كبار، فإن الجميع ينتظر منك أفضل النتائج، في البدء، علينا أن نتحسن، وأن نتطور من مباراة إلى أخرى، وبالاجتهاد في التدريبات والعمل المستمر، فإن نتائجنا ستكون على قدر التوقعات، المهم أن نحصل على النقاط، ومع كل فوز نحققه سنتقدم إلى الإمام.

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