عمار النعيمي ومحمد الشرقي يشهدان ختام بطولة عجمان لجمال الخيل

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أول من أمس منافسات اليوم الأخير والحفل الختامي لبطولة عجمان الدولية لجمال الخيل في دورتها الـ21، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في منطقة الزوراء على مدى ثلاثة أيام، بإشراف جمعية الإمارات للخيول، وبمشاركة أكثر من 300 جواد من أنقى السلالات وأجملها.

وحضر اليوم الختامي، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، وعدد من الشيوخ، واللواء د. أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار في ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، ومحمد أحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية، بجانب أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد من المسؤولين وعشاق الخيل والملاك والمربين.

إشادة

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بجهود ومساندة واهتمام ودعم القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية في الدولة، ما جعل دولة الإمارات يشار لها بالبنان في هذه الرياضة العربية الأصيلة التي تحظى باهتمام وحضور عالمي كبير.

وأكد حرص واهتمام الإمارة على إبراز مناطقها السياحية، لذا جاء اختيار محمية الزوراء لمنافسات البطولة، والتي تتميز بمناظرها الطبيعية والبحرية الساحرة وتكثر فيها أشجار القرم.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان بأداء اللجنة المنظمة للبطولة، والنتائج الإيجابية التي حققها المتنافسون فيها، مؤكّداً أهمية الدور الكبير الذي تلعبه بطولات الخيل في تعزيز مكانة دولة الإمارات، وإمارة عجمان، على الخارطة الرياضية العالمية.

تميز

وتميز اليوم الختامي للبطولة بعروض متنوعة نالت إعجاب الحضور، حيث تضمن فقرات غنائية وعروضاً ضوئية لطائرات الدرون، مجسدة صور صاحب السمو حاكم عجمان وولي عهده وشعار البطولة ‏ليضيء سماء عجمان، مع دخول خيل عربية تتراقص بحركات دقيقة وعروض عبر الشاشات المباشرة، كما شاركت فرقة فرسان شرطة أبوظبي على ظهور الخيول بأهازيج إماراتية وألحان متوازنة، إضافة إلى عرض صامت لمجموعة من الشباب عبر حركات جسدية مرنة متناسقة مع إيقاعات عربية، وتضمن الحفل مشاهد فلكلورية وعروضاً احترافية لفنون الفروسية وسط ألسنة اللهب.

وكان اليوم الثالث قد شهد تتويج الجواد (زلزال) لمربط الريماس للخيول العربية، بذهبية الشوط الأخير في منافسات الفحول وجائزة المركز الأول، وحل ثانياً (ستار فريد)، لمربط الجواهر للخيول العربية ونال الفضية، وذهبت البرونزية إلى (دي مشجي) لمربط رأس الخيمة للخيول العربية.

وفازت المهرة (إ.س.شارجة) لمالكها الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بالذهبية في بطولة المهرات بعمر سنة، فيما نالت (جي ار بيلاسوربريسا) لمالكها الشيخ عبدالله محمد آل ثاني بالفضية، وذهبت البرونزية لـ((إم كي نفرتيتي)) لمالكها عمرو محسن حسين.

وفي بطولة الأمهر بعمر السنتين، نال الجواد ((دي شخر)) لمربط دبي الذهبية، وحصد الجواد ((الأريام برجس)) لاسطبلات الأريام الفضية، وذهبت البرونزية إلى ((سراج الباهية)) للمالك سيف على المزروعي.

وحققت (كحيل الريماس) لمربط الريماس ذهبية بطولة الأفلاء، وذهبت الفضية لـ (دي ياس) للمالك عدنان عبدالله الشحي، ونالت (الأريام عرمرم) لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، البرونزية.

وعلى صعيد مسابقة الفلوات، حقق (دي نفايس) لمربط دبي، الذهبية، بينما نالت (ميولة الزبير) للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، الفضية، وحصدت المهرة (ظبية الزبير) للشيخ سلطان محمد عبدالله آل ثاني، البرونزية.

كما تُوج بالذهبية في مسابقة الأفراس الجواد (أجوان الزبير) للمالك الشيخ عبدالله محمد آل ثاني، وذهبت الفضية لـ((دي جوري))، لمربط دبي للخيول، ونالت البرونزية (دي غنيمة) للمالكة جواهر عبدالرحمن محمد.

وحصد الجواد ((دي شخر)) لمربط دبي جائزة المزرعة الرائدة وجائزة جواد الإمارات الرائد، وحصل على 92.8 نقطة، وفاز بجائزة الجواد الفائز بأكبر عدد من النقاط والمملوك لمواطن من الإمارات ((كنوز الباهية)) لسلمى محمد سيف آل علي وحصل على 92.20 نقطة وكذلك على المركز الأول في المشاركة النسائية المتميزة في البطولة، وحلت في المركز الثاني المهرة ((رجو الزبير)) لآمنة محمد الرشيد، وفازت بالمركز الثالث الفرس((دي غنيمة)) للمالكة جواهر عبدالرحمن الشريف، ونالت المركز الرابع ((اي دي ليالى)) للمالكة هند عدنان الشحي، وفي المركز الخامس حل الفرس((م.ع ثمينة)) لميثا أحمد بن خلف العتيبة.

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