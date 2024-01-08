1808 مطايا في ثالث محطات مهرجان ولي عهد دبي للهجن

شهدت فعاليات اليوم الثالث لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن في ميدان المرموم، منافسات مثيرة في أشواط رموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، والتي أقيمت من خلال الفترة المسائية يوم أمس، بمشاركة قوية من نخبة الهجن العربية الأصيلة. وأقيمت 40 شوطاً في سن اللقايا، بواقع 22 شوطاً في الفترة الصباحية، و18 شوطاً في الفترة المسائية، لمسافة 5 كلم، بمشاركة واسعة من هجن أبناء القبائل، تجاوزت 1808 مطايا في مختلف الأشواط.

وحلقت ((الحاكمة)) بشعار سعيد جابر عبدالله محمد بكأس سمو ولي عهد دبي للقايا الأبكار المفتوح، وجائزته المالية البالغة 1.5 مليون درهم، مسجلة زمناً قدره 7:21:8 دقائق.

واقتنص ((قوس النصر)) بندقية الجعدان الشوط المفتوح بشعار رامس محمد ظبيب العامري، إضافة إلى الجائزة المالية بقيمة مليون درهم، مسجلاً زمناً قدره 7:20:0 دقائق.

وانتزعت ((الوسمية)) لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، كأس سمو ولي عهد دبي للقايا البكار في فئة الإنتاج، والجائزة النقدية البالغة مليون درهم، مسجلة زمناً قدره 7:22:6 دقائق.

وظفر ((الظافر)) لعامر راشد سعيد البريصي المري ببندقية الجعدان للإنتاج و800 ألف درهم، الجائزة النقدية، ليهدي أهالي المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا الفوز الثمين، بعد تسجيله أفضل توقيت بزمن بلغ 7:15:6 دقائق.

وتوج علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، الملاك الفائزين بالرموز، وسط حضور كبير من عشاق ومحبي الأصايل. وأعرب محمد عتيق بن زيتون المهيري، عن بالغ سعادته بفوز ((الوسمية)) بكأس اللقايا الأبكار للإنتاج في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وقال إن الفوز والمشاركة في هذه التظاهرة، لها معنى خاص في النفوس، وهي مناسبة عزيزة على قلوب الجميع، في مهرجان يحمل اسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حيث يحرص سموه على تشجيع هذا الموروث ودعمه. وأضاف أنه سعيد بفوز ((الوسمية))، وتحقيق الإنجاز الثاني هذا الموسم، بعد فوزها في جائزة زايد الكبرى، متمنياً أن يحالفهم التوفيق في تحقيق مزيد من الانتصارات.

الفترة الصباحية

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 22 شوطاً، دشنها الشوط الأول للأبكار المحليات في فئة الإنتاج، حيث نجحت ((الصايلة)) لسيف مبارك هوّاش الخيلي، في حصد ناموس الشوط الأول، مسجلة زمناً قدره 7:27:8 دقائق.

وعانقت ((نجود)) للدكتور سعيد سالم علي الشيخ ناموس الشوط الثاني للقايا الأبكار المهجنات للإنتاج، مسجلة زمناً قدره 7:25:2 دقائق، وفاز في الشوط الثالث، والمخصص للقايا الجعدان المحليات للإنتاج ((البانوش)) لقنازل محمد نخيره العفاري، مسجلاً زمناً قدره 7:28:7 دقائق. واقتنص ((الفارس)) لسالم هاشل عبد الله الشامسي صدارة الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات للإنتاج، مسجلاً زمناً قدره 7:25:9 دقائق.

منافسات

من جهة أخرى، تصل منافسات هجن أبناء القبائل اليوم إلى أشواط سن اليذاع لمسافة 6 كلم، وتشهد الفترة المسائية إقامة 16 شوطاً، وستكون الأشواط الأربعة الأولى مخصصة للرموز، وهي كأس سمو ولي عهد دبي، اليذاع الأبكار المفتوح، وجائزة نقدية تبلغ مليوناً ونصف المليون درهم، وبندقية اليذاع الجعدان المفتوح، وجائزة المليون درهم، بالإضافة إلى كأس سمو ولي عهد دبي لليذاع الأبكار للإنتاج، وجائزة نقدية مليون درهم، وأخيراً بندقية الإيذاع الجعدان للإنتاج، وجائزتها البالغة 800 ألف درهم، فيما تشهد الفترة الصباحية إقامة 20 شوطاً، منها 12 شوطاً لفئة الإنتاج، ضمن منافسات هجن أبناء القبائل.

مزاد المرموم

استضاف مسرح القرية التراثية بالمرموم، فعاليات اليوم الأول لمزاد المرموم الحادي العاشر للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، والذي عرضت من خلاله 60 مطية، تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن، وسط حضور كبير من جانب أهل الهجن، الذين تدافعوا لاقتناء المطايا المعروضة في المزاد.

وكان سيف البلوشي الرابح الأكبر في أول أيام المزاد، وذلك بعد نجاحه في الحصول على ملكية البكرة بنت الدنغلاوي ((العاصفة))، وأمها ((سرابة))، بقيمة 300 ألف درهم. وقام ماجد بن بليشة الفلاسي بدفع 260 ألف درهم، مقابل اقتناء بكرة تنحدر من سلالة الأب الواضح ((العاصفة)) والأم ((متعبة)).

وذهبت البكرة المنحدرة من سلالة الأب الشبابي ولد نجود ((العاصفة))، والأم الشاهينية، إلى محمد راشد بن مرخان، وذلك مقابل مبلغ قدره 130 ألف درهم. كما تمكن ماجد بن بليشه الفلاسي من اقتناء البكرة بنت الشهم ((بعير محمد سلطان مرخان))، وأمها مياسة، مقابل 100 ألف درهم. ونجح راشد أحمد الكتبي في الحصول على ملكية البكرة بنت لمح البصر، ولد زريجه وأمها الظبي، مقابل 100 ألف درهم أيضاً.

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